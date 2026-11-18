Snapshot Ο Στέλιος Ζυμπίδης, πατέρας του 23χρονου πυροσβέστη, Γιώργου Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι, εξέφρασε την επιθυμία του να είχε το παιδί του ζωντανό και όχι ήρωα.

Ο πατέρας αναγνώρισε τη δυσκολία του επαγγέλματος του πυροσβέστη και τόνισε ότι ήθελε απλώς να επιστρέφει το παιδί του ασφαλές στο σπίτι.

Μετά την τραγωδία, οι συνάδελφοι του 23χρονου δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν την απώλεια και να μιλήσουν στον πατέρα του.

Ο 23χρονος είχε προγραμματίσει να πάρει άδεια μίας εβδομάδας την Κυριακή, ημέρα που αναμενόταν να επιστρέψει σπίτι του. Snapshot powered by AI

«Δεν ήθελα το παιδί μου ήρωα, αλλά ζωντανό». Με αυτή τη φράση ο Στέλιος Ζυμπίδης, πατέρας του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, που έχασε την ζωή του στο Ζεφύρι, περιέγραψε τον πόνο της απώλειας του γιου του, μιλώντας από Καστοριά για την τραγωδία που σημάδεψε την οικογένειά του.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» στο Star, γνώριζε πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι το επάγγελμα του πυροσβέστη, όμως εκείνο που επιθυμούσε ήταν να επιστρέφει το παιδί του ασφαλές στο σπίτι. «Ήξερα την αξία του παιδιού μου, δεν ήθελα να μου την αποδείξει κάποιος. Δεν ήθελα να είναι ήρωας. Ήθελα να γυρίσει πίσω το παιδί μου», είπε, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως όλοι οι πυροσβέστες είναι ήρωες, είτε βρίσκονται στη ζωή είτε έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Ο πατέρας του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη περιέγραψε και τη στάση των συναδέλφων του γιου του μετά την τραγωδία. Όπως είπε, συνάντησε πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν στα μάτια ή να του μιλήσουν, καθώς και εκείνοι δυσκολεύονταν να διαχειριστούν το μέγεθος της απώλειας.

Η τελευταία συνομιλία και η άδεια που περίμεναν να πάρει

Ο πατέρας του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη θυμήθηκε τις τελευταίες ημέρες πριν από την τραγωδία, όταν η καθημερινότητα της οικογένειας κυλούσε όπως πάντα. Την Πέμπτη ο νεαρός είχε μιλήσει με τη μητέρα του, ενώ το Σάββατο, που συνέβη το περιστατικό, είχε υπηρεσία. Την Κυριακή επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι με άδεια μίας εβδομάδας.

Οι συζητήσεις τους αφορούσαν απλά, καθημερινά πράγματα: τι θα έκαναν όταν θα ερχόταν, τι θα έτρωγε και πώς θα περνούσαν μαζί τις ημέρες της άδειάς του. Μικρές λεπτομέρειες που, όπως περιέγραψε ο πατέρας του, αποκτούν πλέον ένα εντελώς διαφορετικό βάρος.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης δεν περιοριζόταν, μάλιστα, μόνο στην επαγγελματική του πορεία. Φοιτούσε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και ήταν ένας νέος άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα, που αγαπούσε να εξελίσσει διαρκώς τον εαυτό του. Ένα παιδί με σχέδια και όνειρα, που η οικογένειά του περίμενε να υποδεχθεί στο σπίτι για λίγες ημέρες ξεκούρασης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του.

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