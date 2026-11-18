Snapshot Η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της απολογούνται σήμερα για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Ο πατέρας της οικογένειας παραμένει αγνοούμενος και εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπλοκή στην πυρκαγιά.

Σήμερα τελείται η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού στο Περιστέρι, όπου φίλοι και συνάδελφοί του αποτίουν φόρο τιμής. Snapshot powered by AI

Την ώρα που οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνάδελφοι θα αποχαιρετούν τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό στο Περιστέρι, η 34χρονη μητέρα από το Ζεφύρι μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες της 16 και 14 ετών, αντίστοιχα, θα περνούν το κατώφλι του εισαγγελέα για να απολογηθούν για τη φονική πυρκαγιά που αποτέλεσε την παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες.

Οι τρεις γυναίκες οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ωστόσο ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία 24 ωρών, προκειμένου ο συνήγορός τους να ενημερωθεί πλήρως για τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσει τις απολογίες τους.

Άφαντος παραμένει ο πατέρας

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είναι μεταξύ των ατόμων που πετούσαν υπολείμματα στάχτης στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά που εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Στο Περιστέρι το ύστατο χαίρε στον πυροσβέστη

Παράλληλα, σήμερα στο Περιστέρι συγγενείς και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου, όπου θα συγκεντρωθούν οι άνθρωποι που γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φονική επιχείρηση στο Ζεφύρι.

Πριν από την κηδεία, η νεκρώσιμη πομπή θα περάσει από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου. Εκεί, οι συνάδελφοί του θα αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του, με τα πυροσβεστικά οχήματα να ανάβουν τους φάρους και να ηχούν τις σειρήνες τους, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Χθες πραγματοποιήθηκε στη Λεύκη Καστοριάς, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Ζεφύρι.

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