Snapshot Η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της πήραν νέα προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 18/11 για να απολογηθούν για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Οι τρεις κατηγορούμενες κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις καθώς πέταξαν υπολείμματα ξυλόσομπας σε εγκαταλελειμμένο κτήριο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, έχασαν τη ζωή τους από εισπνοή καπνού μετά τον εγκλωβισμό τους σε υπόγειο χώρο λόγω υποχώρησης δαπέδου.

Ο θάνατος του 44χρονου πυροσβέστη προήλθε από εγκλωβισμό με σιδερόβεργα που μπήκε στη μάσκα της αναπνευστικής του συσκευής, σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου συμβασιούχων πυροσβεστών.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διαταχθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την υποχώρηση του δαπέδου. Snapshot powered by AI

Νέα προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 18/11 πήραν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της προκειμένου να απολογηθούν για τη φονική πυρκαγιά που στοίχησε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες ηλικίας 23 και 44 ετών, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Ζεφύρι.

Οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν λίγο μετά τις δέκα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ωστόσο ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία από τον ανακριτή, καθώς την υπόθεσή τους ανέλαβε νέα δικηγόρος. Η προθεσμία ζητήθηκε προκειμένου να δοθεί χρόνος στην συνήγορο για να μελετήσει τη δικογραφία.

Οι τρεις γυναίκες κατηγορούνται για τη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, καθώς διαπιστώθηκε ότι πετούσαν εκεί υπολείμματα της ξυλόσομπας που χρησιμοποιούσαν. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αναζητείται και ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη στην Καστοριά, ενώ την Τετάρτη θα κηδευτεί ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος» στις 10:00 το πρωί.

Πώς προέκυψε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Έρευνες σχετικά με τον θάνατο των δύο ανδρών διεξάγεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν οι δύο πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βρέθηκαν στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, έπειτα από υποχώρηση τμήματος του δαπέδου. Οι συνάδελφοί τους κατέβαλαν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατός τους προήλθε σε εισπνοή καπνού, καθώς δεν ενοπίστηκαν εγκαύματα ή άλλες κακώσεις στις σορούς τους. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στον υπόγειο χώρο, με αποτέλεσμα να τελειώσει το οξυγόνο που είχαν.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, ανέφερε ότι ο 44χρονος πέθανε καθώς μία σιδερόβεργα πέρασε μέσα από τη μάσκα της αναπνευστικής του συσκευής, με αποτέλεσμα ο πυροσβέστης να εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να κινηθεί.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το δάπεδο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, ο εγκλωβισμός των δύο πυροσβεστών και οι παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατό τους.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

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