Snapshot Η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου πυροσβέστη δεν βρέθηκε και θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα της φονικής πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών αποδίδεται σε εισπνοή καπνού, ενώ στα σώματά τους βρέθηκαν τραύματα από πτώση και όχι εγκαύματα.

Τρεις Ρομά, μεταξύ αυτών η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, συνελήφθησαν και αναμένεται να απολογηθούν, ενώ ο πατέρας της οικογένειας παραμένει φυγόποινος.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες θανάτου των πυροσβεστών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς με τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών από τον τόπο του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ένα κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, χάθηκε.

Σύμφωνα με το Star, η φιάλη οξυγόνου του 44χρονου Ηλία Βαλάτσου, ο οποίος εντοπίστηκε στην αρχή του κλιμακοστασίου δεν βρέθηκε και στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι δόθηκε σε άλλον.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Η φιάλη πεπιεσμένου αέρα δεν ανευρέθη καθότι κατά την εξέλιξη του συμβάντος περισυλλέχθηκε, πληρώθηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη άγνωστη συσκευή για εμάς».

Σε εισπνοή καπνού αποδίδεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Σε εισπνοή καπνού αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραγικός θάνατος των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε παράπηγμα στο Ζεφύρι, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κατά πληροφορίες, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, δεν εντοπίστηκαν εγκαύματα, ενώ στις σορούς των δύο πυροσβεστών – ηλικίας 23 και 44 ετών- βρέθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε πτώση.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί η 34χρονη μητέρα Ρομά και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Ένταλμα έχει εκδοθεί και για τον 44χρονο πατέρα, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Στις συλληφθείσες έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Η μητέρα με τις ανήλικες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στις 10:30 σήμερα, Τρίτη, (17/11) προκειμένου να απολογηθούν.

Διέταξε ΕΔΕ ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας χθες, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, την ΕΔΕ διέταξε εξαρχής ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, με τις δύο έρευνες να εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συγκεντρώνοντας στοιχεία, μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εκδηλώθηκε η φωτιά.

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