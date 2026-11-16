Ζεφύρι: Συγκινεί η μητέρα του 23χρονου πυροσβέστη - «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου έχει συμβεί»

Snapshot Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης και ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η μητέρα του Γιώργου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και αδυναμία να πιστέψει το δυσάρεστο γεγονός.

Οι τράπεζες αποφάσισαν να καταβάλουν 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και να διαγράψουν δανειακές υποχρεώσεις των γονέων και συζύγων των πυροσβεστών.

Οι κηδείες των δύο πυροσβεστών προγραμματίστηκαν για τις επόμενες μέρες, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν τους άτυχους άνδρες. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, του ενός εκ των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, το Σάββατο.

Αύριο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του 23χρονου θα συγκεντρωθούν στην Καστοριά για το τελευταίο «αντίο», καθώς η σορός του άτυχου πυροσβέστη αναχώρησε από τον πυροσβεστικό σταθμό συνοδεία των γονιών του με προορισμό τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι συνάδελφοί του, του απέτισαν φόρο τιμής.

«Το λέω μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ… Το φως μου και η ζωή μου… Αυτό που νιώθω αυτή την στιγμή, δεν το νιώθει κανένας». Αυτά είναι τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του 23χρονου, που μίλησε στον ΑΝΤ1. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου έχει συμβεί. Μέσα σε 24 ώρες έχει αλλάξει η ζωή μου».

Δικοί του άνθρωποι μιλούν για έναν νέο που αγάπησε την Πυροσβεστική και επέλεξε να υπηρετήσει τον συνάνθρωπο. «Δεν είναι δυνατόν να ακούς στην τηλεόραση ότι τελείωσε το οξυγόνο το 2026 να μην έχουμε εργαλεία, μηχανήματα η Πυροσβεστική για να εντοπίσει και τι σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που δεν θα έπρεπε να ασχοληθούν και αν ασχολήθουν να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο θείος του 23χρονου.

Όμως και η αγάπη του 44χρονου Ηλία Βαλατσού, του έτερου πυροσβέστη που χάθηκε στο καθήκον, για την προσφορά αλλά και το Πυροσβεστικό σώμα ήταν βαθιά, όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι.

«Είχε με το σώμα, την Πυροσβεστική είχε λατρεία. Είχε λατρεία το παιδί αυτό. Να σκεφτείς ότι για δύο χρόνια εθελοντής πυροσβέστης χωρίς να περιμένει τίποτα ως αντάλλαγμα. Είχε τόση μεγάλη αγάπη για προσφορά αυτό το παλικάρι για τον συνάνθρωπο, για το Πυροσβεστικό σώμα είχε τρέλα», δήλωσε η θεία του στον ΑΝΤ1.

Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των δύο πυροσβεστών οι τράπεζες θα καταβάλουν 50.000 ευρώ σε καθε οικογένεια ενώ θα διαγράψουν και οποιαδήποτε δανειακή υποχρέωση, γονέων και συζύγων.

Αύριο, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη στην Καστοριά. Την Τετάρτη, στο Περιστέρι, θα αποχαιρετήσουν τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό.

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