Ζεφύρι: «Να γυρίζουμε στις οικογένειές μας ασφαλείς», λένε οι πυροσβέστες μετά την τραγωδία

Snapshot Η επικινδυνότητα του επαγγέλματος απαιτεί καλύτερα μέτρα προστασίας, πρόληψης και ασφάλειας κατά τις επιχειρήσεις.

Οι συνεχείς απώλειες συναδέλφων αναδεικνύουν σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό προσωπικό.

Η προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πυροσβεστών στην εργασία.

Οι πυροσβέστες ζητούν να γυρίζουν καθημερινά ασφαλείς στις οικογένειές τους και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή βοήθεια στον πολίτη. Snapshot powered by AI

Με έντονη συγκίνηση και τη σκέψη στους δύο συναδέλφους τους που έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους στο Ζεφύρι, τίμησαν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου οι πυροσβέστες. Αντιπροσωπεία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών βρέθηκε στον ιστορικό χώρο και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι άνθρωποι του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά την κατάθεση στεφάνου, ο Βασίλης Γιαννάκος, πυροσβέστης και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της διατήρησης της μνήμης της εξέγερσης όσο και στο βαρύ κλίμα που επικρατεί φέτος στον κλάδο, μετά την απώλεια των δύο πυροσβεστών. «Τιμούμε σήμερα την εξέγερση του Πολυτεχνείου πριν από μισό και πλέον αιώνα, πάντα μαζί με το λαό στους αγώνες του λαού. Ωστόσο, φέτος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για εμάς, όπου θρηνούμε μόλις πριν από λίγες μέρες ακόμη δύο συναδέλφους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο orangepress.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επικινδυνότητα του επαγγέλματος καθιστά αναγκαία την ουσιαστική στήριξη των πυροσβεστών, με καλύτερα μέτρα προστασίας, πρόληψης και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Όπως επισήμανε, οι συνεχείς απώλειες συναδέλφων αναδεικνύουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. «Η δουλειά μας είναι δύσκολη και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι πυροσβέστες να αγωνιστούμε για το αυτονόητο, την ασφάλεια των επιχειρήσεών μας, την ασφάλεια στην εργασία μας, να γυρνάμε στις οικογένειές μας ασφαλείς και να προσφέρουμε και στον πολίτη το καλύτερο που χρειάζεται αυτός», κατέληξε.

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