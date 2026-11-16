Ζεφύρι: Το σπαρακτικό αντίο στους δύο πυροσβέστες - «Πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι»

Snapshot Ο 43χρονος πυροσβέστης που επέζησε περιέγραψε την προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του Ηλία Βαλατσό πριν τελειώσει το οξυγόνο στη φιάλη του και χάσει τις αισθήσεις του.

Η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο ξέσπασε ξαφνικά και οι πυροσβέστες βρέθηκαν σε ακραίο κίνδυνο κατά την επιχείρηση.

Η 34χρονη μητέρα κατηγορείται για εμπρησμό με κακουργηματική δίωξη, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της αφέθηκαν ελεύθερες και ο πατέρας αναζητείται.

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις ότι η φωτιά ξεκίνησε από στάχτες και κάρβουνα που η μητέρα έδωσε στην κόρη της να πετάξει σε εγκαταλελειμμένο χώρο του κτιρίου.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών, Ηλία Βαλατσό και Γιώργου Ζυμπίδη. Snapshot powered by AI

«Πήγαν δύο παλικάρια να κάνουν τη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους». Με αυτά τα λόγια αποχαιρετούν φίλοι και συγγενείς τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον 23χρονο συνάδελφό του, Γιώργο Ζυμπίδη, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φονικής πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με μηνύματα θλίψης, φωτογραφίες και αναμνήσεις από τους δύο πυροσβέστες. Φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι που υπηρέτησαν μαζί τους προσπαθούν να αποχαιρετήσουν δύο συναδέλφους που δεν επέστρεψαν ποτέ από την τελευταία τους αποστολή.

Η δύσκολη ζωή του Ηλία Βαλατσού και η αφοσίωση στην Πυροσβεστική

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, υπαρχιπυροσβέστης που υπηρετούσε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Ο Ηλίας μεγάλωσε ορφανός και δεν είχε μια εύκολη διαδρομή στη ζωή.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός

Πριν ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα είχε εργαστεί ως οικοδόμος. Όπως αναφέρεται σε μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του, περίπου 15 χρόνια πριν είχε πέσει από τον πέμπτο όροφο οικοδομής, όταν υποχώρησε σκαλωσιά, και είχε σωθεί από θαύμα. Η εμπειρία αυτή συνδέθηκε με την απόφασή του να γίνει πυροσβέστης και να σώζει ζωές.

«Πήγαν δύο παλικάρια να κάνουν τη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους», αναφέρει χαρακτηριστικά φίλη του Ηλία Βαλατσού στο Facebook ενώ το μήνυμα ολοκληρώνεται με τα ονόματα των δύο πυροσβεστών: «Ηλίας Βαλατσός - Γιώργος Ζυμπίδης».

«Ζούσε για να προσφέρει. Έπεσε πάνω στο καθήκον ο Ηλίας μου, κάνοντας αυτό που αγαπούσε», ήταν τα λόγια φίλης του Ηλία η οποία τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Το μήνυμα ενός ανθρώπου που είχε ζήσει μαζί του τις δύσκολες στιγμές της υπηρεσίας αποτυπώνει και τη σχέση που είχε αναπτύξει με τους συναδέλφους του: «Ηλία πιτσιρίκο μου, καλό παράδεισο! Δεν θα ξεχάσω τα χρόνια στο πεζοπόρο».

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε μόλις ξεκινήσει την πορεία του στο Σώμα

Η ιστορία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη είναι μια ιστορία που τελείωσε πρόωρα πριν προλάβει να εξελιχθεί. Με καταγωγή από την Καστοριά, είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από την τραγωδία, το καλοκαίρι του 2026.

Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης

Φίλοι και γνωστοί τον αποχαιρετούν με συγκινητικές αναρτήσεις, περιγράφοντάς τον ως ένα παιδί γεμάτο όνειρα και αγάπη για την Πυροσβεστική. Όπως αναφέρουν, φέτος είχε περάσει και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, καθώς ήθελε να συνδυάσει τις σπουδές του με την υπηρεσία του. «Ένα νέο παιδί με όνειρα και ολόκληρη τη ζωή μπροστά του», γράφει χαρακτηριστικά ένας γνωστός του Γιώργου.

Σε άλλη, όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα «χαμογελαστό, πρόθυμο και δοτικό παλικάρι», που αγαπούσε βαθιά τον συνάνθρωπο και φορούσε με υπερηφάνεια τη στολή του. «Όλα όμως κόπηκαν βίαια και ξαφνικά το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ζεφύρι», αναφέρεται σε άλλη ανάρτηση.

Τα μηνύματα στα social media και η οργή για το εγκαταλελειμμένο κτίριο

Πέρα από τα προσωπικά μηνύματα αποχαιρετισμού, πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν οργή και αγανάκτηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Άνθρωποι που γνώριζαν τον Ηλία και τον Γιώργο κάνουν λόγο για δύο παλικάρια που μπήκαν στη φωτιά για να κάνουν τη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ.

Σε μία ακόμη ανάρτηση στο Facebook, το αντίο στους δύο πυροσβέστες συνοδεύεται από ευχές για τις οικογένειές τους, αλλά και ένα μήνυμα για την ανάγκη καλύτερης προστασίας όσων συνεχίζουν να υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα. «Γιώργο, Ηλία, καλό σας ταξίδι. Μακάρι οι άνθρωποί σας να βρίσκουν πάντοτε γύρω τους την αγάπη και τη συμπαράσταση που θα χρειαστούν. Μακάρι η θυσία σας να γίνει αφορμή να προστατευτούν καλύτερα όσοι συνεχίζουν να φορούν την ίδια στολή», αναφέρει η ανάρτηση, η οποία καταλήγει με τα ονόματα των δύο ανδρών και τις λέξεις: «ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΜΠΙΔΗΣ – ΠΑΡΩΝ! ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ – ΠΑΡΩΝ! ΑΘΑΝΑΤΟΙ!».

Η τελευταία επιχείρηση στο Ζεφύρι

Υπενθυμίζεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις από διαφορετικούς σταθμούς, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ.

Ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης ήταν ανάμεσα στους πρώτους πυροσβέστες που επιχείρησαν στο κτίριο, μαζί με τον 43χρονο συνάδελφό τους Αλέξανδρο, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το εσωτερικό του κτιρίου παρουσίαζε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και εύφλεκτων υλικών, ενώ ο πυκνός καπνός περιόριζε σημαντικά την ορατότητα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δύο πυροσβέστες φέρεται να εγκλωβίστηκαν στον υπόγειο χώρο, στον οποίο η πρόσβαση γινόταν μέσω στενής, περιστρεφόμενης σκάλας.

Οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους εξακολουθούν να διερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι ο εγκλωβισμός τους στον υπόγειο χώρο και η πιθανή εξάντληση του αέρα στις αναπνευστικές συσκευές τους, αλλά και το ενδεχόμενο πτώσης στη σκάλα. Οριστικό συμπέρασμα αναμένεται από την ιατροδικαστική και τεχνική διερεύνηση.

«Προσπάθησα να σώσω τον συνάδελφό μου, αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»

Συγκλονίζει η περιγραφή του 43χρονου πυροσβέστη που επέζησε από την τραγωδία στο Ζεφύρι και νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ίδιος περιέγραψε στην τηλεόραση της ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, αποκαλύπτοντας ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον 44χρονο συνάδελφό του, Ηλία Βαλατσό, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν τελείωσε το οξυγόνο στη φιάλη του.

Όπως ανέφερε, επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά με τη μάνικα, όταν οι φλόγες ξαφνικά φούντωσαν. Τότε αντιλήφθηκε τον συνάδελφό του πεσμένο κοντά στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο και προσπάθησε να τον προσεγγίσει για να τον βοηθήσει.

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», περιέγραψε.

Η μαρτυρία του αποτυπώνει τις συνθήκες ακραίου κινδύνου που επικρατούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου, αλλά και την προσπάθεια των πυροσβεστών να σώσουν ο ένας τον άλλον, την ώρα που οι ίδιοι βρίσκονταν σε θανάσιμο κίνδυνο.

Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό στην 34χρονη

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η 34χρονη μητέρα αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της αφέθηκαν ελεύθερες. Ο πατέρας της οικογένειας αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε η 34χρονη στις Αρχές, το πρωί του Σαββάτου είχε αφαιρέσει στάχτες και κάρβουνα από μεταλλική ξυλόσομπα και τα έδωσε στην κόρη της, ζητώντας της να τα πετάξει σε χώρο του κτιρίου όπου, όπως είπε, συνήθιζαν να απορρίπτουν τέτοια υλικά.

Αντίστοιχα, η ανήλικη φέρεται να κατέθεσε ότι η μητέρα της τής ζήτησε να αδειάσει τις στάχτες και τα κάρβουνα σε εγκαταλελειμμένο χώρο του ίδιου κτιρίου.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της δικογραφίας και εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες καλούνται να διακριβώσουν πώς ξεκίνησε η φωτιά και πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

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