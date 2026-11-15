Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης και των δύο ανηλίκων για εμπρησμό

Snapshot Η 34χρονη Ρομά διώκεται κακουργηματικά για εμπρησμό που προκάλεσε θάνατο.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εναντίον του 44χρονου συζύγου της, ο οποίος αναζητείται.

Οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προκλήθηκε ο θάνατος ανθρώπου βρίσκεται η 34χρονη Ρομά, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα.

Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είναι αντιμέτωπες με την ίδια κατηγορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά που κόστισε τις ζωές των δύο πυροσβεστών προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, που φέρεται να τοποθετούσε το ζευγάρι στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου.

Κατά την Πυροσβεστική: «Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς».

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί η κατηγορούμενη.

Οι τρεις συλληφθείσες οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ η δικογραφία αναμένεται να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση και τις κατηγορίες που ενδέχεται να τους αποδοθούν.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, η οικογένεια φέρεται να διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου. Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν πλέον τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης και πατέρα των δύο κοριτσιών, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται.

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