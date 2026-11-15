Τουρνάς: Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι

Snapshot Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισκέφθηκε τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι.

Ο υπουργός συναντήθηκε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.

Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε με το προσωπικό του Σταθμού και εξέφρασε τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών.

Επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους, και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του. Snapshot powered by AI

Τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, επισκέφθηκε πριν από λίγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Κατά την παρουσία του στον Σταθμό, ο υπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη στήριξή του.

Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.

Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε με το προσωπικό του Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών. Στη συνέχεια, μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό. Ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

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