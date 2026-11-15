Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά των δύο πυροσβεστών - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης έφτασαν στο σημείο από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Εκεί, όμως, έμελλε να χάσουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά των δύο πυροσβεστών - Τι εξετάζουν οι Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο πυροσβέστες, ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι.
  • Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτηρίου κάτω από δύσκολες συνθήκες με πυκνό καπνό και περιορισμένη ορατότητα, ενώ οι αναπνευστικές τους συσκευές είχαν εξαντληθεί.
  • Η έρευνα εξετάζει δύο βασικά σενάρια για τον θάνατό τους: ασφυξία από εισπνοή καπνού ή πτώση κατά την κάθοδο στην εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα.
  • Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει για την πυρκαγιά, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της συλληφθείσας γυναίκας, με τα αίτια της φωτιάς να συνδέονται πιθανώς με στάχτες και κάρβουνα που τοποθετούνταν στο κλιμακοστάσιο.
  • Ένορκη Διοικητική Εξέταση διερευνά τις συνθήκες της επιχείρησης και τις πιθανές ελλείψεις σε μέσα και υποδομές που μπορεί να επηρέασαν το δυστύχημα.
Snapshot powered by AI

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, η Πυροσβεστική θρηνεί ακόμη δύο ανθρώπους της, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. Πρόκειται για τον Ηλία Βαλατσό και τον Γιώργο Ζυμπίδη δύο πυροσβέστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Μαζί τους επιχειρούσε και ο συνάδελφός τους Αλέξανδρος, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι τρεις πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου και ήταν από τις πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να ελέγξουν εάν υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όλα ξεκίνησαν στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε κλήση για την πυρκαγιά στην περιοχή του Ζεφυρίου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με συνολικά 20 πυροσβέστες και έξι οχήματα να μεταβαίνουν στο σημείο, προερχόμενοι από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Ηλίας Βαλατσός

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός

Το κτήριο στο οποίο είχε εκδηλωθεί η φωτιά παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες. Παρά την αρχική εικόνα ενός σχετικά απλού χώρου, το εσωτερικό του αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και εύφλεκτων υλικών, ενώ ο καπνός είχε περιορίσει σημαντικά την ορατότητα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δύο πυροσβέστες φέρεται να κατευθύνθηκαν προς το υπόγειο του κτηρίου, μέσω μιας στενής, περιστρεφόμενης εσωτερικής σκάλας. Εκεί επικρατούσαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πυκνό καπνό και εστίες φωτιάς, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση και τον προσανατολισμό.

Γιώργος Ζυμπίδης

Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης

Σύμφωνα με την περιγραφή του προέδρου του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνου Παπαντώνη στο Orangepress, ο υπόγειος χώρος ήταν γεμάτος σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά, ενώ η πρόσβαση γινόταν από μια περιορισμένων διαστάσεων περιστρεφόμενη σκάλα.

Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν κάτω από συνθήκες που πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Όταν εντοπίστηκαν από τους συναδέλφους τους, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ο 43χρονος Αλέξανδρος, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από το υπόγειο που βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες:

Ποιοι ήταν ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης

Πίσω από την τραγωδία βρίσκονται δύο διαφορετικές διαδρομές, δύο άνθρωποι που υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα και βρέθηκαν στην ίδια αποστολή, με κοινό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, υπηρετούσε ως υπαρχιπυροσβέστης και ριν ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, εργαζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο ως οικοδόμος, έχοντας αποκτήσει εμπειρία σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Ηλίας Βαλατσός

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός

Ο δεύτερος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του ήταν ο μόλις 23 ετών Γιώργος Ζυμπίδης, με καταγωγή από την Καστοριά. Είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί το καλοκαίρι του 2026.

Ασφυξία ή πτώση; Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για το τι συνέβη στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το πρώτο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο εξαιτίας του πυκνού καπνού και της σχεδόν μηδενικής ορατότητας. Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην κατάφεραν να εντοπίσουν την έξοδο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στον περιορισμένο χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αναπνευστικές συσκευές τους φέρεται να βρέθηκαν χωρίς διαθέσιμο αέρα κατά την ανάσυρσή τους. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του ενδεχομένου να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία ή εισπνοή καπνού, αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα των φιαλών τους.

Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά πιθανή πτώση κατά την κάθοδό τους στο υπόγειο. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι πυροσβέστες έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα ή εάν υποχώρησε κάποιο τμήμα της κατασκευής, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μετέφερε όσα πληροφορήθηκε από συναδέλφους που βρέθηκαν στο σημείο, περιγράφοντας τις δυσκολίες της πρόσβασης στο υπόγειο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπήρχε κίνδυνος κατά την κάθοδο από τη σκάλα, ενώ έκανε λόγο για πιθανή πτώση των πυροσβεστών στο κενό, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν και δεν είχαν επιβεβαιωθεί.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και η τεχνική διερεύνηση του χώρου. Από τα αποτελέσματα θα προκύψει εάν ο θάνατος των δύο ανδρών οφείλεται σε κακώσεις από πτώση ή σε ασφυξία και εισπνοή καπνού.

Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά - Αναζητείται ένας 44χρονος

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου των δύο πυροσβεστών, οι Αρχές εξετάζουν και τα αίτια από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά στο κτήριο της οδού Κατσαντώνη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας.

ΖΕΦΥΡΙ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, η οικογένεια φέρεται να διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου και να τοποθετούσε στο κλιμακοστάσιο στάχτες και κάρβουνα από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

13:42LIFESTYLE

Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Γονείς και παιδιά αφήνουν λουλούδια για την 53η επέτειο - «Πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά χωρίς να φοβούνται»

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα μετά από εκτροπή - Δύο τραυματίες

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

12:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Children of Dune: Η σειρά που πρέπει να δεις πριν ταξιδέψεις στον πλανήτη Αράκις

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για τα εννέα χρόνια από τη Μάνδρα: Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει ακόμη να κάνουμε

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι - Αρτοποιός για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: «Έκαναν το καθήκον τους με τον καλύτερο τρόπο»

11:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φιλ Κόλινς: Τον αποθέωσαν και δάκρυσε στο Rock & Roll Hall of Fame - Η εμφάνιση στη σκηνή με δύο μπαστούνια

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Μεταφέρθηκε σε φυλακή κατηγορίας υψίστης ασφαλείας με γιόγκα, χορωδία και γήπεδα ποδοσφαίρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

17:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πότε ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε και τι όχι τη «Μικρή Σαρακοστή» - Η ειδική εξαίρεση και τι αλλάζει στις 18 Δεκεμβρίου

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες για 99 χρόνια: Οι ιαματικές πηγές, ο διαγωνισμός του Υπερταμείου και η εκμετάλλευση του εμβληματικού τόπου

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επίδομα θέρμανσης έως 1.560 ευρώ - Το καλώδιο προχωράει χωρίς αναταράξεις

08:38LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Με κόκκινο κραγιόν και σκουφάκι Άγιου Βασίλη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ