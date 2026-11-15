Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά των δύο πυροσβεστών - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Snapshot Δύο πυροσβέστες, ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι.

Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτηρίου κάτω από δύσκολες συνθήκες με πυκνό καπνό και περιορισμένη ορατότητα, ενώ οι αναπνευστικές τους συσκευές είχαν εξαντληθεί.

Η έρευνα εξετάζει δύο βασικά σενάρια για τον θάνατό τους: ασφυξία από εισπνοή καπνού ή πτώση κατά την κάθοδο στην εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα.

Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει για την πυρκαγιά, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της συλληφθείσας γυναίκας, με τα αίτια της φωτιάς να συνδέονται πιθανώς με στάχτες και κάρβουνα που τοποθετούνταν στο κλιμακοστάσιο.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διερευνά τις συνθήκες της επιχείρησης και τις πιθανές ελλείψεις σε μέσα και υποδομές που μπορεί να επηρέασαν το δυστύχημα. Snapshot powered by AI

Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, η Πυροσβεστική θρηνεί ακόμη δύο ανθρώπους της, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. Πρόκειται για τον Ηλία Βαλατσό και τον Γιώργο Ζυμπίδη δύο πυροσβέστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Μαζί τους επιχειρούσε και ο συνάδελφός τους Αλέξανδρος, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι τρεις πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου και ήταν από τις πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να ελέγξουν εάν υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όλα ξεκίνησαν στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε κλήση για την πυρκαγιά στην περιοχή του Ζεφυρίου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με συνολικά 20 πυροσβέστες και έξι οχήματα να μεταβαίνουν στο σημείο, προερχόμενοι από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός

Το κτήριο στο οποίο είχε εκδηλωθεί η φωτιά παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες. Παρά την αρχική εικόνα ενός σχετικά απλού χώρου, το εσωτερικό του αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και εύφλεκτων υλικών, ενώ ο καπνός είχε περιορίσει σημαντικά την ορατότητα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δύο πυροσβέστες φέρεται να κατευθύνθηκαν προς το υπόγειο του κτηρίου, μέσω μιας στενής, περιστρεφόμενης εσωτερικής σκάλας. Εκεί επικρατούσαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πυκνό καπνό και εστίες φωτιάς, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση και τον προσανατολισμό.

Ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης

Σύμφωνα με την περιγραφή του προέδρου του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνου Παπαντώνη στο Orangepress, ο υπόγειος χώρος ήταν γεμάτος σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά, ενώ η πρόσβαση γινόταν από μια περιορισμένων διαστάσεων περιστρεφόμενη σκάλα.

Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν κάτω από συνθήκες που πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Όταν εντοπίστηκαν από τους συναδέλφους τους, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ο 43χρονος Αλέξανδρος, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από το υπόγειο που βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες:

Ποιοι ήταν ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης

Πίσω από την τραγωδία βρίσκονται δύο διαφορετικές διαδρομές, δύο άνθρωποι που υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα και βρέθηκαν στην ίδια αποστολή, με κοινό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, υπηρετούσε ως υπαρχιπυροσβέστης και ριν ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, εργαζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο ως οικοδόμος, έχοντας αποκτήσει εμπειρία σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός

Ο δεύτερος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του ήταν ο μόλις 23 ετών Γιώργος Ζυμπίδης, με καταγωγή από την Καστοριά. Είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί το καλοκαίρι του 2026.

Ασφυξία ή πτώση; Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για το τι συνέβη στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το πρώτο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο εξαιτίας του πυκνού καπνού και της σχεδόν μηδενικής ορατότητας. Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην κατάφεραν να εντοπίσουν την έξοδο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στον περιορισμένο χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αναπνευστικές συσκευές τους φέρεται να βρέθηκαν χωρίς διαθέσιμο αέρα κατά την ανάσυρσή τους. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του ενδεχομένου να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία ή εισπνοή καπνού, αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα των φιαλών τους.

Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά πιθανή πτώση κατά την κάθοδό τους στο υπόγειο. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι πυροσβέστες έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα ή εάν υποχώρησε κάποιο τμήμα της κατασκευής, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μετέφερε όσα πληροφορήθηκε από συναδέλφους που βρέθηκαν στο σημείο, περιγράφοντας τις δυσκολίες της πρόσβασης στο υπόγειο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπήρχε κίνδυνος κατά την κάθοδο από τη σκάλα, ενώ έκανε λόγο για πιθανή πτώση των πυροσβεστών στο κενό, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν και δεν είχαν επιβεβαιωθεί.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και η τεχνική διερεύνηση του χώρου. Από τα αποτελέσματα θα προκύψει εάν ο θάνατος των δύο ανδρών οφείλεται σε κακώσεις από πτώση ή σε ασφυξία και εισπνοή καπνού.

Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά - Αναζητείται ένας 44χρονος

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου των δύο πυροσβεστών, οι Αρχές εξετάζουν και τα αίτια από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά στο κτήριο της οδού Κατσαντώνη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, η οικογένεια φέρεται να διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου και να τοποθετούσε στο κλιμακοστάσιο στάχτες και κάρβουνα από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας.

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