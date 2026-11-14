Ζεφύρι: Ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας ο ένας νεκρός πυροσβέστης – Το σπαρακτικό αντίο της

Snapshot Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Ένας από τους νεκρούς ήταν ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας Βούλας Αμερικάνου.

Το τμήμα του κτιρίου στο οποίο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες κατέρρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντας τρεις πυροσβέστες στο υπόγειο.

Το κτίριο είχε εσωτερικά φθορές και σημάδια από φωτιές, αν και εξωτερικά δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια επικινδυνότητας.

Οι δύο πυροσβέστες που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ ένας τραυματίας διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο η τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι που έχασαν τη ζωή το μεσημέρι του Σάββατο μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η τραγική είδησή είχε βαρύ αποτύπωμα και για την αντιδήμαρχο Ερέτριας,Βούλα Αμερικάνου καθώς ένας από τους πυροσβέστες που έχασαν με τραγικό τρόπο της ζωή τους εν ώρα καθήκοντος ήταν ανιψιός της. Πρόκειται για τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό.

Το eviaonline.gr, επικοινώνησε με την κυρία Αμερικανού η οποία με φωνή που κόμπιαζε ανέφερε:

«Ο Ηλίας ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε ορφανό, αντιμετώπισε δυσκολίες στη ζωή του, αλλά επέλεξε να αφιερωθεί στην προστασία και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Είχε τρέλα και πάθος με την Πυροσβεστική.

Στο Μάτι ήταν νυχθημερόν εκεί και δεν έφευγε. Ζούσε για να προσφέρει. ‘Επεσε πάνω στο καθήκον ο Ηλίας μου, κάνοντας αυτό που αγαπούσε. Καλό ταξίδι στον Ηλία μας το παλικάρι μας… Καλό παράδεισο».

Η αντιδήμαρχος Ερέτριας Βούλα Αμερικάνου

Πώς έγινε η τραγωδία

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι. Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το συμβάν.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου. Ειδικότερα, οι τρεις πυροσβέστες μπήκαν στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου, κατέρρευσε το πάτωμα και βρέθηκαν στο υπόγειο, με τον έναν να καταφέρνει να βγει.

Το κτίριο δεν είχε εξωτερική εικόνα που προμήνυε κατάρρευση, ωστόσο εσωτερικά είχε μαυρισμένα τοιχία από άτομα που έμπαιναν στο εσωτερικό του και έβαζαν φωτιές.

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ ανασύρθηκε και ένας τρίτος τραυματισμένος. Παρελήφθη από ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

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