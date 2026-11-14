Φωτιά στο Ζεφύρι: Πώς το εγκαταλελειμμένο κτήριο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δύο πυροσβέστες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:40

Snapshot Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται σε σοκ μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, που παλαιότερα ήταν εργαστήριο αλουμινίων.

Οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτηρίου, γεμάτο σκουπίδια και με μηδενική ορατότητα, όπου φέρεται να κατέρρευσε πλευρικό τοιχίο πάνω τους.

Η Πυροσβεστική εξέφρασε τη θλίψη της και ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια της τραγωδίας.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον τραυματία πυροσβέστη.

Οι σημαίες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους για τους δύο νεκρούς συναδέλφους. Snapshot powered by AI

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Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη όσα διαδραματίστηκαν στην φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτήριο, το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτή η νέα τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα διερευνούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες οι πυροσβέστες εισήλθαν στο φλεγόμενο κτήριο, και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο, και κατόπιν βρέθηκαν για καποιον λόγο στο υπόγειο.

Το υπόγειο ήταν γεμάτο σκουπίδια και άλλα υλικά, η ατμόσφαιρα αποπνικτική και η ορατότητα μηδενική. Οι πυροσβέστες αδυνατούσαν να ανέβουν πάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρίσκονταν στο σημείο αυτό του κτηρίου, προφανώς υποχώρησε πλευρικό τοιχίο και έπεσε πανω τους.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στον δήμο Φυλής εκφράζει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

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Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Τουρνάς για τον θάνατο των 2 πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί»

Συντετριμμένος για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας ότι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρίτο πυροσβέστη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο, στον οποίο ευχήθηκε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

Ολόκληρη η δήλωση του Ευάγγελου Τουρνά:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

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