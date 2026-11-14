Τουρνάς για τον θάνατο των 2 πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί»

Snapshot Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ένας τρίτος πυροσβέστης διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ο υπουργός του ευχήθηκε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι εξέφρασε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, υπογραμμίζοντας ότι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρίτο πυροσβέστη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο, στον οποίο ευχήθηκε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

Ολόκληρη η δήλωση του Ευάγγελου Τουρνά:

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

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