Φωτιά Ζεφύρι - Νεκροί πυροσβέστες: Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο ένας

Snapshot Δύο πυροσβέστες, ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος νεοορκισμένος, έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση φωτιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Τρεις συλλήψεις έγιναν, μεταξύ των οποίων η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ενώ ο 44χρονος πατέρας αναζητείται.

Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας που εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο της οικογένειας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την χθεσινή φωτιά σε κτήριο στο Ζεφύρι, κατά την κατάσβεση της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, στην τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας.

Επιπλέον ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛ.ΑΣ. οι προσαγωγές μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την αυτοψία στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του μηχανισμού έναρξης και εξέλιξής της.

Πατέρας, μητέρα και κόρες πετούσαν υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα

Από το μέχρι στιγμής συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν. «Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», σημειώνεται από την Πυροσβεστική.

Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι άμεσα κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών, το οποίο, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής.

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Το Newsbomb εξασφάλισε βίντεο από το υπόγειο που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες:

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