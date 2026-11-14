Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, αναζητείται ένας άνδρας

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες, μία 34χρονη και δύο ανήλικες κόρες της, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στο Ζεφύρι που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Ο 44χρονος σύζυγος της 34χρονης αναζητείται για τη συμμετοχή του στην υπόθεση.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από την εναπόθεση υπολειμμάτων καύσης ξυλόσομπας στο κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Η προανάκριση διεξάγεται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στο χώρο της φωτιάς βρέθηκαν απορρίμματα και πλαστικά, που εξετάζονται για τον μηχανισμό έναρξης και εξέλιξης της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών, το οποίο, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής, κατά την κατάσβεση της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του μηχανισμού έναρξης και εξέλιξής της.

Στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛ.ΑΣ. οι προσαγωγές μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Από το μέχρι στιγμής συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν. Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.ΔημιουργίαΜήνυμα στη συζήτηση NB

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