Μητσοτάκης για νεκρούς πυροσβέστες: Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε θλίψη για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Απευθύνθηκε με ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών πυροσβεστών.

Τόνισε τη σημασία της αυταπάρνησης των πυροσβεστών που καθημερινά θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον τραυματία πυροσβέστη. Snapshot powered by AI

Την θλίψη του για την τραγωδία με τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη.

Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους.

Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας.

Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Διαβάστε επίσης