ΠΑΣΟΚ για πυροσβέστες: «Η γενναιότητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την πρόληψη»

Snapshot Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι, ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά.

Το 2026 έχουν χάσει τη ζωή τους έξι πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη για θεσμικές αλλαγές.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει την ανάγκη για άμεση θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου πλαισίου υγείας και ασφάλειας για τους πυροσβέστες.

Ζητείται η δημιουργία συστήματος που θα περιλαμβάνει εκτίμηση κινδύνων, κανόνες ασφαλείας, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαίδευση και διερεύνηση ατυχημάτων.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η γενναιότητα των πυροσβεστών δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρόληψη και την προστασία από κινδύνους. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο γραμματέας του Τομέα Κλιματικής Κρίσης του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χάλαρης, και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης, Ανδρέας Πουλάς, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το δυστύχημα, κατά το οποίο τρεις πυροσβέστες καταπλακώθηκαν από την κατάρρευση τμήματος στο εσωτερικό κτιρίου. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται μέσω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Έξι πυροσβέστες νεκροί εν ώρα καθήκοντος το 2026

Όπως επισημαίνουν τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με τους δύο θανάτους στο Ζεφύρι, ο αριθμός των πυροσβεστών που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026 ανέρχεται σε έξι. Τρεις σκοτώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις της 29ης Ιουλίου και ένας ακόμη σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο.

«Κάθε περιστατικό έχει τα δικά του ιδιαίτερα αίτια και αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως», σημειώνουν, τονίζοντας ωστόσο ότι ο συνολικός απολογισμός καθιστά επιτακτική την αντιμετώπιση μιας θεσμικής εκκρεμότητας που παραμένει ανοιχτή για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ζητούν ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφάλειας

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ήδη από το 2003 η νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία επεκτάθηκε στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ μεταγενέστεροι νόμοι, μέχρι και τον ν. 4662/2020, προέβλεψαν ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Οι Μιχάλης Χάλαρης και Ανδρέας Πουλάς ζητούν τη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος υγείας και ασφάλειας, που θα περιλαμβάνει εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου, κανόνες ασφαλούς επέμβασης, κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή εκπαίδευση και συστηματική διερεύνηση ατυχημάτων.

«Οι πυροσβέστες γνωρίζουν ότι το επάγγελμά τους εμπεριέχει κίνδυνο», υπογραμμίζουν, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για τον περιορισμό του.

«Η γενναιότητα δεν μπορεί να υποκαθιστά την πρόληψη», καταλήγει η ανακοίνωση.

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