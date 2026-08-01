Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

Snapshot Δύο πυροσβέστες, 58 και 25 ετών, κάηκαν ζωντανοί κατά την προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Οι πυροσβέστες υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μέρωνα και εγκλωβίστηκαν από την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς λόγω αλλαγής κατεύθυνσης των ισχυρών ανέμων.

Το πυροσβεστικό όχημα δεν παρουσίασε μηχανική βλάβη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η φωτιά δεν άφησε περιθώριο διαφυγής στους πυροσβέστες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι έξι πυροσβέστες.

Η περιοχή του Αμαρίου θρηνεί την απώλεια των δύο ανδρών, με ακύρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και κλείσιμο καταστημάτων σε ένδειξη πένθους. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κρήτη μετά τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Πρόκειται για τον 58χρονο Εμμανουήλ (Μανώλη) Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, δύο ανθρώπους που έπεσαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι δύο πυροσβέστες υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μέρωνα. Στις 14:45 αναχώρησαν από την υπηρεσία τους με βοηθητικό πυροσβεστικό όχημα τύπου αγροτικού, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο. Ο 58χρονος ήταν ο οδηγός του οχήματος και ο 25χρονος συνοδηγός. Και οι δύο φορούσαν πλήρη επιχειρησιακή στολή και προστατευτική μάσκα.

Λίγη ώρα αργότερα, καθώς επιχειρούσαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν ξαφνικά κατεύθυνση. Η φωτιά εξαπλώθηκε με τεράστια ταχύτητα, περικυκλώνοντας το πλήρωμα. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στην πύρινη λαίλαπα χωρίς να καταφέρουν να διαφύγουν.

Στις 15:25, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ασύρματος του πληρώματος σταμάτησε να εκπέμπει. Ήταν η τελευταία επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε αγωνιώδης αναζήτηση, η οποία δυστυχώς κατέληξε στον εντοπισμό των δύο πυροσβεστών νεκρών.

Το πυροσβεστικό όχημα δεν υπέστη κάποια σοβαρή μηχανική βλάβη

Το γεγονός προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση καθώς, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πυροσβεστικό όχημα δεν υπέστη κάποια σοβαρή μηχανική βλάβη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πυρκαγια δεν τους άφησε κανένα περιθώριο διαφυγής. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη έξι έως πυροσβέστες, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα, την ώρα που επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την περιοχή του Αμαρίου. Τα χωριά Γερακάρι και Αμάρι, από όπου κατάγονταν οι δύο πυροσβέστες, θρηνούν την απώλειά τους. Σε ένδειξη σεβασμού ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις, ενώ πολλά καταστήματα εστίασης παρέμειναν κλειστά.

Συνάδελφοί τους κάνουν λόγο για δύο έμπειρους και αφοσιωμένους πυροσβέστες, που δεν δίστασαν ούτε στιγμή να μπουν στη μάχη με τις φλόγες, γνωρίζοντας τους κινδύνους του επαγγέλματός τους.

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