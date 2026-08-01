Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

 Αποστολή του Newsbomb στο σημείο της τραγωδίας 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο πυροσβέστες, 58 και 25 ετών, κάηκαν ζωντανοί κατά την προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.
  • Οι πυροσβέστες υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μέρωνα και εγκλωβίστηκαν από την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς λόγω αλλαγής κατεύθυνσης των ισχυρών ανέμων.
  • Το πυροσβεστικό όχημα δεν παρουσίασε μηχανική βλάβη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η φωτιά δεν άφησε περιθώριο διαφυγής στους πυροσβέστες.
  • Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι έξι πυροσβέστες.
  • Η περιοχή του Αμαρίου θρηνεί την απώλεια των δύο ανδρών, με ακύρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και κλείσιμο καταστημάτων σε ένδειξη πένθους.
Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κρήτη μετά τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Πρόκειται για τον 58χρονο Εμμανουήλ (Μανώλη) Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, δύο ανθρώπους που έπεσαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι δύο πυροσβέστες υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μέρωνα. Στις 14:45 αναχώρησαν από την υπηρεσία τους με βοηθητικό πυροσβεστικό όχημα τύπου αγροτικού, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο. Ο 58χρονος ήταν ο οδηγός του οχήματος και ο 25χρονος συνοδηγός. Και οι δύο φορούσαν πλήρη επιχειρησιακή στολή και προστατευτική μάσκα.

Λίγη ώρα αργότερα, καθώς επιχειρούσαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν ξαφνικά κατεύθυνση. Η φωτιά εξαπλώθηκε με τεράστια ταχύτητα, περικυκλώνοντας το πλήρωμα. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στην πύρινη λαίλαπα χωρίς να καταφέρουν να διαφύγουν.

Στις 15:25, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ασύρματος του πληρώματος σταμάτησε να εκπέμπει. Ήταν η τελευταία επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε αγωνιώδης αναζήτηση, η οποία δυστυχώς κατέληξε στον εντοπισμό των δύο πυροσβεστών νεκρών.

Το πυροσβεστικό όχημα δεν υπέστη κάποια σοβαρή μηχανική βλάβη

Το γεγονός προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση καθώς, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πυροσβεστικό όχημα δεν υπέστη κάποια σοβαρή μηχανική βλάβη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πυρκαγια δεν τους άφησε κανένα περιθώριο διαφυγής. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη έξι έως πυροσβέστες, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα, την ώρα που επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την περιοχή του Αμαρίου. Τα χωριά Γερακάρι και Αμάρι, από όπου κατάγονταν οι δύο πυροσβέστες, θρηνούν την απώλειά τους. Σε ένδειξη σεβασμού ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις, ενώ πολλά καταστήματα εστίασης παρέμειναν κλειστά.

Συνάδελφοί τους κάνουν λόγο για δύο έμπειρους και αφοσιωμένους πυροσβέστες, που δεν δίστασαν ούτε στιγμή να μπουν στη μάχη με τις φλόγες, γνωρίζοντας τους κινδύνους του επαγγέλματός τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων;

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμένο» το εμπόριο εν μέσω θερινών εκπτώσεων - Σε τι ελπίζει η αγορά για ανάκαμψη

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Οι ευθύνες, οι θεωρίες συνωμοσίας και τα συμπεράσματα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε καταβάλλεται - Τι χρήματα θα λάβετε

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρετίζει τη δεξιά στροφή της Λατινικής Αμερικής: «Εξαιρετική επιτυχία»

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 3.500 στο Κονγκό

02:22NEWSBOMB

Πόρτο Γερμενό: 112 για εκκένωση προς το Λιμάνι - Δραματικές στιγμές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

01:42NEWSBOMB

Συναγερμός για τη φωτιά στο Αίγιο: Μηνύματα του 112 και εκκενώσεις οικισμών

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

00:55ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ προετοιμάζει νέα επίθεση στο Ιράν - Στόχος οι υποδομές

00:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για παραίτηση Αυγερινού: Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μαζί μέχρι τις 12 - Τι είπε για δημοσκοπήσεις, κομματικό μοντέλο και εκλογές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα πληρωθούν - Οι πιθανές ημερομηνίες

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός - Δείτε βίντεο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική ανατροπή: Γιαγιά και μητέρα σκότωσαν τα 4 παιδιά και αυτοκτόνησαν

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκαν δίδυμες 9χρονες από τη Γλυφάδα - Τις άρπαξε η μητέρα τους, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα μοντέλο body art νεκρή σε βαλίτσα πεταμένη σε κανάλι στο Βελιγράδι: Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δίωξη για κακούργημα στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ