Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips
Ελεύθερος Τύπος: Το νέο πλαίσιο για προαγωγές, προϊσταμένους
Τα Νέα: Μια Κυριακή, αλλιώς... τέλος
Η Καθημερινή: Μάχες σε πολλά μέτωπα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου
05:25 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε καταβάλλεται - Τι χρήματα θα λάβετε
03:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Έμπολα: Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 3.500 στο Κονγκό
00:23 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος