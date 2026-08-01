ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 276,97 μονάδων (+0,53%), στις 52.485,03 μονάδες.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
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Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσε το ράλι της μετοχής της Amazon.com (+15,32%), ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη επενδυτών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 276,97 μονάδων (+0,53%), στις 52.485,03 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 251,67 μονάδων (+1%), στις 25.373,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,09 μονάδων (+0,70%), στις 7.489,72 μονάδες.

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