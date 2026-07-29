Σε ρυθμούς Fed η Wall Street – Συνεχίζονται οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (28/7) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών κολοσσών, στις αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια, και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 537,24 μονάδων (+1,03%), στις 52.747,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 55,16 μονάδων (-0,22%), στις 24.876,91 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 15,60 μονάδων (+0,21%), στις 7.428,78 μονάδες.