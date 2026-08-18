Νορβηγία: Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Χάραλντ λόγω ασθένειας του αίματος

Snapshot Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω επιπλοκών από τη θεραπεία κορτιζόνης για αιμολυτική αναιμία.

Η θεραπεία προκάλεσε κατακράτηση υγρών, που απαιτεί νοσηλεία.

Ο 89χρονος βασιλιάς έλαβε αναρρωτική άδεια δύο εβδομάδων και αντικαθίσταται προσωρινά από τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον ως αντιβασιλέα.

Η αιμολυτική αναιμία προκαλεί ταχεία καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπτώματα όπως κόπωση και δύσπνοια.

Ο βασιλιάς, παρά τα προβλήματα υγείας, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης, επικαλούμενος όρκο ζωής ενώπιον του κοινοβουλίου. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο εισήχθη τη Δευτέρα ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ, ο οποίος πάσχει από αιμολυτική αναιμία.

Τα Ανάκτορα εξήγησαν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι «Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες για την καταπολέμηση της ασθένειας. Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία».

Ο 89χρονος βασιλιάς έλαβε αναρρωτική άδεια για δύο εβδομάδες και θα αντικατασταθεί από τον γιο του, πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, ο οποίος θα υπηρετεί ως αντιβασιλέας.

Η αιμολυτική αναιμία από την οποία πάσχει ο βασιλιάς είναι μία ασθένεια του αίματος η οποία προκαλεί ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.

Προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει και ο γιος του Χάραλντ, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 1991, καθώς έχει βάλει βηματοδότη λόγω ασθένειας στην καρδιά και έχει περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά του.

Ωστόσο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί , δηλώνοντας ότι έδωσε όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.

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