Νορβηγία: Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι έκαναν «κουπί» για να υποδεχθούν την Εθνική στο Όσλο

Οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας τιμήθηκαν σαν ήρωες μετά τον αποκλεισμό τους από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ελένη Ευστρατίου

Νορβηγία: Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι έκαναν «κουπί» για να υποδεχθούν την Εθνική στο Όσλο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο, προκειμένου να υποδεχτούν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επέστρεψε από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρά τον αποκλεισμό της από την Αγγλία, περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας δημιουργώντας μία τεράστια ποδοσφαιρική γιορτή για τους παίκτες που κατέκτησαν μία μοναδική θέση για τη χώρα στη διοργάνωση.

Η ήττα με 2-1 στην παράταση από την Αγγλία το Σάββατο (11/7) έβαλε τέλος στην ιστορική πορεία της Νορβηγίας στα προημιτελικά, σβήνοντας το όνειρο των Σκανδιναβών για συμμετοχή στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές της.

Αποθεώθηκαν από τον κόσμο και συναντήθηκαν με τον βασιλιά

Τεράστιο πλήθος, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο του Όσλο, κατέκλυσε από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) τον χώρο μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο, με την ανεπίσημη εκτίμηση να κάνει λόγο για περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.

Η αποστολή της Νορβηγίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, όπου την υποδέχθηκαν με τον παραδοσιακό χαιρετισμό των υδάτινων κανονιών, πριν ξεκινήσει η παρέλαση επιστροφής στην πρωτεύουσα.

Οι φίλαθλοι γέμισαν πολύ γρήγορα την πλατεία μπροστά από το Ανάκτορο, ενώ οι ουρές του κόσμου εκτείνονταν κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Karl Johans gate, την ώρα που οι διεθνείς είχαν πρώτα συνάντηση με τον βασιλιά Χάραλντ. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, με μέλη της Βασιλικής Φρουράς να στέκονται προσοχή πίσω τους.

Από το τελευταίο μέρος των εορτασμών απουσίαζε εμφανώς ο επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε αποχωρήσει νωρίτερα.

Έτσι, δεν συμμετείχε μαζί με τους συμπαίκτες του στην τελευταία αναπαράσταση της χαρακτηριστικής «κωπηλασίας των Βίκινγκ», πάνω στα σκαλιά του Ανακτόρου, μπροστά στις δεκάδες χιλιάδες φιλάθλων που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία. Τον ρυθμό έδινε στα τύμπανα ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον.

«Ο Έρλινγκ και ο Σάντερ (Μπέργκε) έπρεπε να προλάβουν την πτήση τους, καθώς η επιστροφή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθυστέρησε τέσσερις ώρες», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σόλμπακεν. Η αποστολή ετοιμαζόταν να συνεχίσει τους εορτασμούς με παρέλαση σε ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους του Όσλο.

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