Μουντιάλ 2026: Ο εκπληκτικός Μπέλιγχαμ «υπέγραψε» την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας

«Τρία λιοντάρια» κόντρα στους «βίκινγκς». Μια πραγματική «μάχη» στο «καυτό» (λόγω ζέστης και υγρασίας) Μαϊάμι, που βρήκε τελικά τους Άγγλους να πανηγυρίζουν τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αποτέλεσμα που φέρει την υπογραφή του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Το 90λεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με την Αγγλία να νικά με τέρμα στο ξεκίνημα του έξτρα ημιώρου. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο ματς (Σέλντερουπ), ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε πριν «βγει» το ημίχρονο. Οι Σκανδιναβοί σκόραραν με τον Χέγκεμ αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Χάαλαντ, ξεσηκώνοντας έντονες διαμαρτυρίες. Τελικά ξανά ο Μπέλιγχαμ στην παράταση, ήταν αυτός που καθόρισε τα πάντα.

Το… βαρύ πυροβολικό των Νορβηγών, εμφανίστηκε αρκετά κουρασμένο και μάλιστα έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της παράτασης μην αντέχοντας άλλο. Όσο για τον χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης που έκανε τη διαφορά και την μεγάλη ανατροπή, έφτασε τα 6 γκολ στη διοργάνωση.

Πλέον, οι Άγγλοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό τον νικητή του Αργεντινή – Ελβετία. Το ματς που θα δώσει εισιτήριο για τον τελικό, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 22:00 στην Ατλάντα.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με την Αγγλία να έχει την απόλυτη κυριαρχία στο ματς. Σε επίπεδο κατοχής της μπάλας και προσπάθειας να δημιουργήσουν. Δεν τα κατάφερναν όμως, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται σημαντικές ευκαιρίες στο πέρασμα των λεπτών. Μέχρι τη διακοπή για να ενυδατωθούν οι παίκτες.

Ο Μαντουέκε στο 23’ έκανε καλή προσπάθεια, με τον Ο’Ράιλι να μην μπορεί να απειλήσει. Αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη ευκαιρία στο ματς, χωρίς να θεωρείται σε καμία περίπτωση σημαντική.

Στο 34’ ο Στόουνς… έπαιξε με τη φωτιά και παραλίγο να «καεί», χάνοντας την μπάλα στο χειρότερο σημείο, αλλά ο Χάαλαντ δεν πρόλαβε καθώς ο Πίκφορντ έδιωξε.

Το «θωρηκτό» των Νορβηγών απείλησε και στο 35’ με κεφαλιά που βρήκε σε ετοιμότητα τον Πίκφορντ. Ήταν οι προειδοποιήσεις των Σκανδιναβών, μέχρι να «χτυπήσουν».

Στο 36’ ο Χάρι Κέιν έχασε την μπάλα – ζητώντας φάουλ – με τους Νορβηγούς να βγαίνουν στην επίθεση. Η μπάλα έφτασε αριστερά στον Σέλντερουπ, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική σέντρα σουτ που κατέληξε πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα!

Ο Σόρλοθ στο 39’ βρήκε τρόπο να σουτάρει και απείλησε τους Άγγλους ξανά, με την μπάλα να φεύγει τελικά άουτ. Στη συνέχεια ο Όντεργκααρντ δοκίμασε κι αυτός την τύχη του, με τον Πίκφορντ να δίνει λύση.

Οι Νορβηγοί στο 43’ έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Σόρλοθ να καθυστερεί και να μην πασάρει στον Χάαλαντ κι όταν δοκίμασε τελικά σουτ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Πίκφορντ.

Η Αγγλία βρήκε τον τρόπο να «απαντήσει» πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ήταν το 45+2’ όταν ο Γκόρντον από αριστερά άνοιξε ωραία στον Μπέλιγχαμ, αυτός μπήκε στην περιοχή και κινήθηκε ωραία, σουτάροντας με το αριστερό από πλάγια θέση, για να ισοφαρίσει σε 1-1!

Τα «τρία λιοντάρια» στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους σκόραραν ξανά. Με τον Κέιν αυτή τη φορά, όμως στην τελική πάσα ήταν εκτεθειμένος ο στράικερ της Μπάγερν και το τέρμα ακυρώθηκε.

Το δεύτερο μέρος άρχισε κι αυτό νωχελικά σε επίπεδο ευκαιριών. Ο Ρίερσον έκανε τη σέντρα στο 53’, ο Χάαλαντ πήρε μακρινή κεφαλιά, με τον Πίκφορντ στην γωνιά του να διώχνει σε κόρνερ.

Στο 55’ μετά από κόρνερ των Νορβηγών, ο Χάαλαντ σε διεκδίκηση με τον Άντερσον είδε τον Άγγλο παίκτη να βρίσκεται στο χορτάρι. Στη συνέχεια ο Χέγκεμ σκόραρε για τους Νορβηγούς, όμως μετά από εξέταση της φάσης από τον διαιτητή (ειδοποιήθηκε από τον VAR) δόθηκε επιθετικό φάουλ και το τέρμα ακυρώθηκε.

Οι Σκανδιναβοί έδειχναν πιο επικίνδυνοι στο ματς και στο 76’ έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ. Ο Άουρσνες σούταρε εντός περιοχής, ο Άγερ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο σπρώχτηκε ο Μπέργκε από τον Κόνσα, με τον διαιτητή να μη δίνει τίποτα.

Η Αγγλία απείλησε στο 87’ με τον Σάκα από δεξιά να κάνει εξαιρετική ενέργεια, γύρισε την μπάλα και προ κενής εστίας ο Άουρσνες έδιωξε σε κόρνερ σώζοντας τη Νορβηγία.

Στο 90+1’ ο Νίλαντ καθυστέρησε χαρακτηριστικά να διώξει την μπάλα απ’ τα πόδια του, με αποτέλεσμα ο Σπενς να βάλει την κόντρα και να καταλήξει τελικά άουτ.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί στην πρώτη φάση που δημιουργήθηκε η Αγγλία πήρε το προβάδισμα. Ήταν το 93ο λεπτό, όταν ο Ρότζερς σούταρε εκτός περιοχής, ο Νίλαντ απέκρουσε αλλά η μπάλα έμεινε «ζωντανή» και ο Μπέλιγχαμ την έσπρωξε στα δίχτυα για το 2-1 των «τριών λιονταριών»!

Στο 99’ ο Σπενς μπήκε στην περιοχή και σε μια διεκδίκηση με τον Μπομπ βρέθηκε στο έδαφος. Ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι, με το VAR να τον ενημερώνει πως πρέπει να κάνει εξέταση της φάσης. Κάτι που έγινε και ακυρώθηκε η απόφαση.

Το δεύτερο μέρος της παράτασης άρχισε με σουτ του Μπεργκ που έφυγε άουτ. Στο 109’ Σάκα και Σπενς είχαν σουτ που βρήκαν τον Νίλαντ σε ετοιμότητα.

Ο Μπομπ εντός περιοχής δεν κατάφερε να βρει στόχο στο 114’. Μέχρι την συμπλήρωση των 120 λεπτά (συν του δίλεπτου των καθυστερήσεων) δεν άλλαξε κάτι και τα «τρία λιοντάρια» πανηγύρισαν την πρόκρισή τους με ανατροπή κόντρα στη Νορβηγία.

Διαιτητής: Κλεμάντ Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Άγερ

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκεϊ, Ο’Ράιλι (86΄ Σπενς), Ράις (46΄ Έζε), Άντερσον, Μπέλιγχαμ (111΄ Μπερν), Μαντουέκε (46΄ Σάκα), Γκόρντον (71΄ Τζέιμς), Κέιν

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον (60΄ Άουρσνες), Άγερ, Χέγκεμ (91΄ Όστιγκαρντ), Βόλφε (90΄ Πέντερσεν), Μπεργκ, Μπέργκε, Όντεγκααρντ, Σέλντερουπ (67΄ Νούσα), Σόρλοθ (67΄ Μπομπ), Χάαλαντ (106΄ Στραντ Λάρσεν)