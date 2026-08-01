Δορυφορικές εικόνες: Ο καπνός από τις πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία κάλυψαν την Ευρώπη

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η NASA αποτυπώνουν πώς ο πυκνός καπνός από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου που έκαψαν περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τον Ατλαντικό και την Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, και οδήγησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, από τα μέσα Ιουλίου, ο καπνός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν κοντά στο Μπορντό κινήθηκε δυτικά και ταξίδεψε πάνω από 500 χιλιόμετρα πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά και ανατολικά καθώς στήλες καπνού από τις φωτιές στην Ισπανία ενώθηκαν με εκείνα της Γαλλίας δημιουργώντας ένα τεράστιο «κύμα» ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη.

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Σχεδόν 200.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους στην Γαλλία

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι, από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε απόψε η νομάρχης της Ζιρόντ.

Εξηγώντας πως επιβεβαιώνεται η πρόοδος στην επιχείρηση πυρόσβεσης, η νομάρχης Σοφί Μπροκά δήλωσε πως «συνολικά 198.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους».

Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι: το Σομός, απ’ όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, και οι Λε Τεμπλ, Λε Πορζ και Λεζ-Καπ-Φερέ.

Ο Μαρκ Βερμουλέν, επικεφαλής της Πυροσβεστικής στη Ζιρόντ, τόνισε πως απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά χαρακτηρίζεται «οριοθετημένη». «Έχουμε να διαχειριστούμε περίμετρο 240 χιλιομέτρων. Για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προτού δηλώσουμε ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Κάθε ώρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά…», είπε και υπενθύμισε πως «όταν λέμε ότι μια πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει πως δεν εξαπλώνεται περαιτέρω, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα εστίες στο εσωτερικό».

Η δασική πυρκαγιά - η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949 - έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μιας εβδομάδας.