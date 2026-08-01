Φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Αργολίδα: Ο καπνός έφτασε στη Βόρεια Αφρική - Δορυφορικές εικόνες

Ο καπνός από τις πυρκαγιές ταξίδεψε περισσότερα από 750 χιλιόμετρα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Αργολίδα: Ο καπνός έφτασε στη Βόρεια Αφρική - Δορυφορικές εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στη Νότια Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα διανύσε πάνω από 750 χιλιόμετρα και έφτασε στις ακτές της Βόρειας Αφρικής.
  • Δορυφορικές εικόνες από τον Meteosat-12 κατέγραψαν την γρήγορη εξάπλωση του καπνού μέσα σε λίγες ώρες.
  • Το νέφος καπνού κάλυψε μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου πριν περάσει πάνω από τη Μεσόγειο.
  • Ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη μεταφορά του καπνού σε μεγάλες αποστάσεις, υπογραμμίζοντας την ένταση και έκταση των πυρκαγιών.
  • Η ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr με βάση στοιχεία της EUMETSAT.
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Στις ακτές της Βόρειας Αφρικής έφτασε ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή (31/7) στη Νότια Βοιωτία, την Αττική και την Αργολίδα, διανύοντας απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr.

Όπως προκύπτει από δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ο καπνός από τις πυρκαγιές εξαπλώθηκε σε πολύ μεγάλη έκταση μέσα σε λίγες ώρες.

Δορυφορική καταγραφή της εξάπλωσης

Οι εικόνες που καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (1/8) αποτυπώνουν την πορεία του καπνού από τις πυρκαγιές που εξακολουθούσαν να είναι ενεργές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με κυριότερη εκείνη στη Δυτική Αττική, κοντά στο Πόρτο Γερμενό.

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Στις ακτές της Βόρειας Αφρικής έφτασε ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές της Νότιας Βοιωτίας, Αττικής και Αργολίδας διανύοντας περισσότερα από 750 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το νέφος καπνού κάλυψε μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του πάνω από τη Μεσόγειο, φτάνοντας μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Η εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος των πυρκαγιών

Η δορυφορική αποτύπωση αναδεικνύει την ένταση και την έκταση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα, καθώς και την επίδραση των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι ευνόησαν τη μεταφορά του καπνού σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα του δορυφόρου Meteosat-12 της EUMETSAT, τα οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

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