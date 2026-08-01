Ρέθυμνο: Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πρέβελη και Ασώματο - Δίωξη για εμπρησμό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ρέθυμνο: Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πρέβελη και Ασώματο - Δίωξη για εμπρησμό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται με αναζωπυρώσεις στην περιοχή της Πρέβελης και στον Ασώματο, παρά τη βελτιωμένη εικόνα.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν 192 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα, 32 οχήματα και 1 ελικόπτερο, με δυσκολίες λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στην προστασία οικισμών, καλλιεργειών και φυσικού πλούτου, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς.
  • Η Εισαγγελία Ρεθύμνου άσκησε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου.
  • Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Αποστολή στο Ρέθυμνο: Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Με αισθητά βελτιωμένη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει σημάνει ακόμη η λήξη του συναγερμού, ξημέρωσε η τέταρτη ημέρα για το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 1 ελικόπτερο, 192 πυροσβέστες 12 πεζοπόρα τμήματα και 32 οχήματα. Οι αναζωπυρώσεις εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και στον Ασώματο.

Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο νέων εστιών. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ αναμένεται η συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, με το πρώτο φως της ημέρας και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τους πυροσβέστες, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην προστασία οικισμών, καλλιεργειών και φυσικού πλούτου, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε νέες περιοχές.

Ποινική δίωξη για εμπρησμό

Την ίδια ώρα, σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στο μέτωπο της δικαστικής διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς. Η Εισαγγελία Ρεθύμνου άσκησε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά που δοκίμασε για ακόμη μία φορά το νότιο Ρέθυμνο.

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