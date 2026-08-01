Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

«Από την Κυριακή το μεσημέρι θα αρχίσει δειλά δειλά να περιορίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ένταση των μελτεμιών, θα αρχίσει δηλαδή να φθίνει και να περιορίζεται εσωτερικά στο Αιγαίο», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, καθώς οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να δυσκολέψουν περαιτέρω την κατάσταση μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς ανέμων, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ ενισχυμένα τα μελτέμια σε εντάσεις 8-9 μποφόρ, οι ριπές ξεπερνούν τα 9 μποφόρ ειδικά στο Κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Αυτοί οι άνεμοι όπως περνούν στην ξηρά προς τα ανατολικά, κεντρικά, νότια και προς την ηπειρωτική δυτική Ελλάδα λειτουργούν σαν καταβάτες, δηλαδή αλληλεπιδρούν με τους τωρινούς όγκους της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Αττικοβοιωτίας, της Πελοποννήσου. Κατέρχονται από τους ορεινούς όγκους με αποτέλεσμα να αποκτούν πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και να είναι ιδιαίτερα ξηροί και θερμοί, καταβάτες άνεμοι και άρα δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση. Όλο αυτό το σκηνικό των ανέμων θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τις ίδιες πάλι περιοχές», είπε στο OPEN.

«Από την Κυριακή το μεσημέρι θα αρχίσει δειλά δειλά να περιορίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ένταση των μελτεμιών, θα αρχίσει δηλαδή να φθίνει και να περιορίζεται εσωτερικά στο Αιγαίο», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης.

Σημείωσε πάντως ότι και αύριο Σάββατο αναμένονται 7-8 μποφόρ τοπικά και 9, με θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους.

«Και στην περιοχή της Κρήτης ο άνεμος λειτουργεί σαν καταβάτης και αποκτά πολύ μεγάλες εντάσεις που κατά τόπους ξεπερνούν και τα 10 μποφορ», κατέληξε

Κατά τα λοιπά, γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Πού θα εμφανιστούν νεφώσεις

Τις πρωινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Την ίδια ώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα περιοριστεί στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Θύελλα στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στα δυτικά η έντασή τους θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν με 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 με 8 μποφόρ, με τοπικές ριπές στο κεντρικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες ο καιρός θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε πιο χαμηλά επίπεδα, στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων;

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμένο» το εμπόριο εν μέσω θερινών εκπτώσεων - Σε τι ελπίζει η αγορά για ανάκαμψη

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Οι ευθύνες, οι θεωρίες συνωμοσίας και τα συμπεράσματα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε καταβάλλεται - Τι χρήματα θα λάβετε

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρετίζει τη δεξιά στροφή της Λατινικής Αμερικής: «Εξαιρετική επιτυχία»

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 3.500 στο Κονγκό

02:22NEWSBOMB

Πόρτο Γερμενό: 112 για εκκένωση προς το Λιμάνι - Δραματικές στιγμές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

01:42NEWSBOMB

Συναγερμός για τη φωτιά στο Αίγιο: Μηνύματα του 112 και εκκενώσεις οικισμών

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

00:55ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ προετοιμάζει νέα επίθεση στο Ιράν - Στόχος οι υποδομές

00:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για παραίτηση Αυγερινού: Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μαζί μέχρι τις 12 - Τι είπε για δημοσκοπήσεις, κομματικό μοντέλο και εκλογές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα πληρωθούν - Οι πιθανές ημερομηνίες

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός - Δείτε βίντεο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική ανατροπή: Γιαγιά και μητέρα σκότωσαν τα 4 παιδιά και αυτοκτόνησαν

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκαν δίδυμες 9χρονες από τη Γλυφάδα - Τις άρπαξε η μητέρα τους, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα μοντέλο body art νεκρή σε βαλίτσα πεταμένη σε κανάλι στο Βελιγράδι: Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δίωξη για κακούργημα στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ