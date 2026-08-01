Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, καθώς οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να δυσκολέψουν περαιτέρω την κατάσταση μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς ανέμων, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ ενισχυμένα τα μελτέμια σε εντάσεις 8-9 μποφόρ, οι ριπές ξεπερνούν τα 9 μποφόρ ειδικά στο Κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Αυτοί οι άνεμοι όπως περνούν στην ξηρά προς τα ανατολικά, κεντρικά, νότια και προς την ηπειρωτική δυτική Ελλάδα λειτουργούν σαν καταβάτες, δηλαδή αλληλεπιδρούν με τους τωρινούς όγκους της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Αττικοβοιωτίας, της Πελοποννήσου. Κατέρχονται από τους ορεινούς όγκους με αποτέλεσμα να αποκτούν πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και να είναι ιδιαίτερα ξηροί και θερμοί, καταβάτες άνεμοι και άρα δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση. Όλο αυτό το σκηνικό των ανέμων θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τις ίδιες πάλι περιοχές», είπε στο OPEN.

«Από την Κυριακή το μεσημέρι θα αρχίσει δειλά δειλά να περιορίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ένταση των μελτεμιών, θα αρχίσει δηλαδή να φθίνει και να περιορίζεται εσωτερικά στο Αιγαίο», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης.

Σημείωσε πάντως ότι και αύριο Σάββατο αναμένονται 7-8 μποφόρ τοπικά και 9, με θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους.

«Και στην περιοχή της Κρήτης ο άνεμος λειτουργεί σαν καταβάτης και αποκτά πολύ μεγάλες εντάσεις που κατά τόπους ξεπερνούν και τα 10 μποφορ», κατέληξε

Κατά τα λοιπά, γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Πού θα εμφανιστούν νεφώσεις

Τις πρωινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Την ίδια ώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα περιοριστεί στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Θύελλα στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στα δυτικά η έντασή τους θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν με 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 με 8 μποφόρ, με τοπικές ριπές στο κεντρικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες που θα φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες ο καιρός θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε πιο χαμηλά επίπεδα, στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

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