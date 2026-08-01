Φωτιά στη Βοιωτία: «Πλησιάζει στα σπίτια, είναι στα δέκα μέτρα, καίγονται ποιμνιοστάσια»

Snapshot Στη Βοιωτία, η φωτιά έχει αναζωπυρωθεί στον οικισμό Λιβαδόστρα και πλησιάζει σε απόσταση 10-20 μέτρων από σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Υπάρχει κίνδυνος σύνδεσης της φωτιάς με το μέτωπο της Ξηρονομής, αν περάσει τη χαράδρα.

Ζητείται άμεση ενίσχυση με τουλάχιστον ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Έχει δοθεί εντολή εκκένωσης της κοινότητας Λιβαδόστρα μέσω του μηνύματος 112 για την ασφάλεια των κατοίκων.

Το μέτωπο της φωτιάς κινείται από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλη προς τον Ελαιώνα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Θήβας. Snapshot powered by AI

Αναζωπύρωση σημειώθηκε στη φωτιά στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στον οικισμό Λιβαδόστρα.

«Πλησιάζει στα σπίτια, είναι στα δέκα μέτρα, καίγονται ποιμνιοστάσια», είπε στην ΕΡΤ ο κοινοτάρχης Λεύκτρων Βοιωτίας, Χαραλάμπος Καραμπάρης.

«Αυτή τη στιγμή η φωτιά πλησιάζει τα σπίτια, είναι 15-20 μέτρα, καιίγονται ποιμνιοστάσια . Αν περάσει τη χαράδρα θα συναντήσει τη φωτιά της Ξηρονομής. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα ελικόπτερο», ανέφερε.

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θήβας: «Έχει δοθεί εντολή εκκένωσης»

«Έχει δοθεί εντολή να δοθεί εντολή να βγει 112 για τη Λιβαδόστρα Βοιωτίας και να εκκενώσουν οι κάτοικοι» δήλωσε στο ΕΡΤnews o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων, Ευάγγελος Ανδριανός λέγοντας ότι το μέτωπο της φωτιάς, μετά από μια νέα αναζωπύρωση κατεβαίνει από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλη προς τον Ελαιώνα.

Και πράγματι μετά από λίγη ώρα εκδόθηκε σχετική προειδοποίηση μέσω του 112:

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