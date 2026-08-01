Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μαύρο διαφανές φόρεμα στα νησιά Φίτζι - Δείτε φωτογραφίες

Δείτε την ανάρτηση της ηθοποιού

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Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μαύρο διαφανές φόρεμα στα νησιά Φίτζι - Δείτε φωτογραφίες
LIFESTYLE
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Η Χάλι Μπέρι συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στα νησιά Φίτζι, όπως αποκάλυψε με νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η 59χρονη ηθοποιός ποζάρει με ένα μαύρο διαφανές φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μία ψάθινη τσάντα και το μαύρο της μαγιό.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Χάλι Μπέρι:

Χάλι Μπέρι
Χάλι Μπέρι
Χάλι Μπέρι

Δείτε την ανάρτηση της ηθοποιού:

https://www.instagram.com/p/DbeidJ4GJMG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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