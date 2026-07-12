Μουντιάλ 2026: Η Νορβηγία φωνάζει για το… αόρατο καλώδιο που άλλαξε το ματς με την Αγγλία

Μερικές φορές στο ποδόσφαιρο, η διαφορά ανάμεσα στη δόξα και την απογοήτευση κρίνεται σε μία λεπτομέρεια. Μία κόντρα, ένα άγγιγμα, μία κακή εκτίμηση. Στην περίπτωση της Νορβηγίας, όμως, η λεπτομέρεια που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης δεν ήταν ένας παίκτης, αλλά… ένα καλώδιο τηλεοπτικής κάμερας.

Η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν έφυγε από το Μουντιάλ με πικρή γεύση, καθώς θεωρεί πως η ισοφάριση της Αγγλίας προήλθε από φάση που άλλαξε την πορεία της μπάλας. Η FIFA, πάντως, υποστηρίζει πως ο αισθητήρας της μπάλας δεν κατέγραψε κάποια επαφή.

Ο προπονητής της Νορβηγίας συμφώνησε με την άποψη ότι τα εναέρια καλώδια της τηλεοπτικής κάμερας θα μπορούσαν να χρεωθούν ως… ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας, καθώς η μπάλα έπεσε σαν βαρίδι «κατευθείαν από τον ουρανό», παρά το γεγονός ότι ο αισθητήρας της FIFA δεν κατέγραψε επαφή.

Τα δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ χάρισαν στην Αγγλία τη νίκη με 2–1 επί της Νορβηγίας στα προημιτελικά, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, μέσα στη ζέστη και την υγρασία του Μαϊάμι. Οι Σκανδιναβοί είχαν προηγηθεί με την εντυπωσιακή σέντρα – σουτ του Αντρέας Σιέλντρουπ.

Ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με όμορφη κίνηση και έξυπνο τελείωμα, ύστερα από γρήγορη αντεπίθεση της Αγγλίας, όταν η απομάκρυνση του τερματοφύλακα Όριαν Νίλαντ κατέληξε σε κλέψιμο.

Η μπάλα φάνηκε να βρίσκει σε ένα από τα εναέρια καλώδια της τηλεοπτικής κάμερας, ωστόσο, η FIFA υποστήριξε ότι το ενσωματωμένο τσιπ της μπάλας δεν κατέγραψε καμία επαφή.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανέφερε ότι «πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2’ απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας της συνδεδεμένης μπάλας δεν κατέγραψε καμία αιχμή στον “παλμό της μπάλας” κατά τη διάρκεια της πτήσης της. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η μπάλα άγγιξε το εναέριο καλώδιο και άλλαξε την πορεία της».

Όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα αν το καλώδιο της κάμερας άξιζε την… ασίστ για την ισοφάριση, ο Σολμπάκεν απάντησε: «Ναι, πιθανότατα θα την πάρει. Ήταν μία ατυχία για εμάς. Η μπάλα έπεσε κατευθείαν από τον ουρανό, οπότε άλλαξε κατεύθυνση.

Προκάλεσε μία παρεξήγηση μεταξύ των παικτών μας και συνέβη σε κακή στιγμή για εμάς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξουμε το παιχνίδι, οπότε έτσι είναι».

Ακόμη, είπε ότι εκείνος δεν είδε τη μπάλα να χτυπά το καλώδιο, ωστόσο, αρκετά μέλη του πάγκου της Νορβηγίας υποστήριξαν ότι το είδαν, παρά το γεγονός ότι η FIFA δεν το επιβεβαίωσε.

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