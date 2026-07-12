Μουντιάλ 2026 – Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό: «Βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη»

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δήλωσε υπερήφανος παρά τον αποκλεισμό από την Αγγλία και τόνισε ότι η πορεία στο Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει το μέλλον του νορβηγικού ποδοσφαίρου

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026 – Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό: «Βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη»
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ υπογράμμισε ότι η πορεία της Νορβηγίας στο εφετινό Μουντιάλ ενέπνευσε μία νέα γενιά φιλάθλων και ποδοσφαιριστών, παρά την απογοήτευση από την ήττα με 2–1 στην παράταση από την Αγγλία, στον προημιτελικό του Σαββάτου (11/07).

Ο Νορβηγός επιθετικός έμεινε χωρίς γκολ για πρώτη φορά έπειτα από 15 επίσημα παιχνίδια με την εθνική ομάδα, καθώς τα δύο τέρματα του Τζουντ Μπέλιγχαμ έστειλαν την Αγγλία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε σημειώσει επτά γκολ στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια του, στο πρώτο μεγάλο διεθνές τουρνουά, οδηγώντας τη Νορβηγία μέχρι τα προημιτελικά της πρώτης συμμετοχής σε Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια.

Σε αυτήν την εντυπωσιακή πορεία συμπεριλαμβάνεται και η πρόκριση επί της Βραζιλίας στη φάση των «16», με τον Χάαλαντ να σκοράρει δύο φορές απέναντι στην πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Το γεγονός ότι βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, είναι ίσως αυτό που με συγκινεί περισσότερο· ελπίζω πλέον να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι σταθερό όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα Μουντιάλ και γενικά τις μεγάλες διοργανώσεις, διότι η γενιά μας είναι εξαιρετική. Παράλληλα, όσα πετύχαμε, δίνουν κίνητρο στα νέα παιδιά στη Νορβηγία, αποδεικνύοντας ότι είναι εφικτό να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο φορώντας τη φανέλα της εθνικής».

Η δημοτικότητα του Χάαλαντ ως παγκόσμιου ποδοσφαιρικού «αστέρα» σημείωσε ραγδαία άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλούς νέους φιλάθλους στις Ηνωμένες Πολιτείες να εντυπωσιάζονται τόσο από τον χαρακτήρα του εκτός γηπέδου, όσο και από τις εξαιρετικές του επιδόσεις και τη δεινότητα στο σκοράρισμα.

Ο 25άχρονος εξέφρασε την ελπίδα ότι η σκανδιναβική χώρα θα αξιοποιήσει αυτή την επιτυχία, ώστε να εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις τα επόμενα χρόνια.

Τώρα, το ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε αυτήν την πορεία, γιατί αποδείξαμε ότι μπορούμε να συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές χώρες του κόσμου· είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε όλα όσα ζήσαμε τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία αλλάζει τη Νορβηγία και αλλάζει και εμένα. Το έχω πει πολλές φορές: Χτίζουμε κάτι σημαντικό στη χώρα μας».

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Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ υπήρξαν συμπαίκτες για δύο σεζόν στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και διατηρούν στενή φιλία. Ο Νορβηγός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Άγγλο μέσο.

«Περάσαμε υπέροχα μαζί και δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη που πέτυχε δύο γκολ και πραγματοποίησε τέτοια εμφάνιση· είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Παρ’ ότι είναι μέσος, σκοράρει, ντριμπλάρει τους αντιπάλους του και κάνει τη διαφορά. Ο Τζουντ είναι απλώς εκπληκτικός. Η Αγγλία είναι τυχερή που τον έχει, γιατί κάθε ομάδα θα ήθελε έναν παίκτη σαν κι αυτόν», συμπλήρωσε.

Αν και η Νορβηγία κυνηγούσε την ισοφάριση, ο Χάαλαντ αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της παράτασης, καθώς δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες του Μαϊάμι.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, παραδέχτηκε ότι το μοναδικό του παράπονο, ήταν πως ίσως έπρεπε να είχε αποσύρει νωρίτερα τον αρχηγό της ομάδας. «Δεν ήταν δύσκολη απόφαση να τον αντικαταστήσω, γιατί είχε εξαντληθεί. Ίσως έπρεπε να το είχα κάνει ακόμη νωρίτερα, έδωσε όλη του την ενέργεια και τη δύναμη σε κάθε παιχνίδι. Επιπλέον, δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι στο δεύτερο ημίχρονο και σε συνδυασμό με την κόπωση, έκανε ό,τι μπορούσε. Πέτυχε επτά γκολ σε πέντε αγώνες για εμάς, έκανε ένα φανταστικό Μουντιάλ», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου.

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