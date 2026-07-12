Μουντιάλ 2026: Η τρελή υπόσχεση Άγγλου οπαδού – «Αν το σηκώσουμε, θα κάνω τατουάζ τον Τούχελ»

Όταν το ποδόσφαιρο «επιστρέφει σπίτι», οι Άγγλοι οπαδοί είναι ικανοί για τα πάντα κι ετοιμάζονται για τις πιο… ακραίες θυσίες. Μάλιστα, ένας από αυτούς αποφάσισε να προσφέρει στον Γερμανό τεχνικό ολόκληρη την πλάτη του, εφόσον το αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα φτάσει μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Η ιστορία άρχισε στους ηλιόλουστους δρόμους του Μαϊάμι, μερικές ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου προημιτελικού του εφετινού Μουντιάλ με αντίπαλο τη Νορβηγία. Ο έμπειρος ρεπόρτερ του Sky Sports, Ρομπ Χάρις, πλησίασε μία ομάδα Άγγλων φιλάθλων που ζούσαν ήδη στον ρυθμό της κούπας.

Μέσα στην έκσταση της στιγμής, ένας οπαδός κοίταξε την κάμερα και πέταξε την ατάκα που έκανε αμέσως τον «γύρο» του διαδικτύου: «Αν ο Τούχελ το κερδίσει, θα τον κάνω τατουάζ σε όλη μου την πλάτη! Σας το υπόσχομαι, δεν αστειεύομαι», είπε.

Η «παράσταση» του Μπέλιγχαμ

Η Νορβηγία αποδείχθηκε σκληρό… καρύδι, όμως, η Αγγλία είχε τον δικό της υπερήρωα. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ παρέδωσε μία μοναδική, μυθική παράσταση στον αγωνιστικό χώρο, «κουβαλώντας» την ομάδα στις πλάτες του. Σκοράροντας δύο φορές, ο ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη νορβηγική άμυνα και υπέγραψε το τελικό 2–1, «σφραγίζοντας» πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πλέον, η αρχική τρέλα έχει μετατραπεί σε απόλυτο ντελίριο. Η Αγγλία απέχει μόλις δύο βήματα από την κορυφή του κόσμου, αλλά το επόμενο εμπόδιο είναι ακόμη δυσκολότερο. Στον μεγάλο ημιτελικό, η ομάδα του Τούχελ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή. Πρόκειται για ένα remake των επικότερων «μονομαχιών» στην ιστορία των Μουντιάλ.

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