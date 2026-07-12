Μουντιάλ 2026: Τα… παιδιά του Μέσι τον πήγαν στα ημιτελικά!

Η κόκκινη του Εμπολό και η γκολάρα του Χουλιάν Άλβαρες τα σημεία κλειδιά στο 3-1 της Αργεντινής επί της Ελβετίας στην παράταση.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Τα… παιδιά του Μέσι τον πήγαν στα ημιτελικά!
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Το ματς

Η Ελβετία ξεκίνησε εκπλήσσοντας, καθώς προσπάθησε να πιέσει ψηλά. Μην αφήνοντας την Αργεντινή να «χτίσει» παιχνίδι. Η «αλμπισελέστε» το επέτρεψε προκειμένου να ψάξει με ηρεμία τους χώρους, μέσω «σπασίματος» του πρέσινγκ.

Στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία στο ματς, η ομάδα του Σκαλόνι άνοιξε το σκορ. Στο 10ο λεπτό ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ και ο ΜακΆλιστερ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία για το 1-0!

Το μοτίβο του ματς δεν άλλαξε, χωρίς να δημιουργούνται φάσεις. Στο 20’ ο Σόου έκανε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει εύκολα.

Οι Ελβετοί στο 32’ απείλησαν, με τον Λισάντρο Μαρτίνες να μπερδεύεται με τον Εμπολό να είναι έτοιμος να βρεθεί φάτσα με την εστία, αλλά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είχε «διαβάσει» τη φάση και πρόλαβε τα χειρότερα για την Αργεντινή.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την «αλμπισελέστε» μπροστά 1-0. Ένα 45λεπτο που ίσως να είναι απ’ τα χειρότερα σε επίπεδο θεάματος, του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με κόντρα των Ελβετών όπου ο Εμπολό έκανε γύρισμα για τον Εντόι, με τον Λισάντρο Μαρτίνες να κάνει σωτήριο τάκλιν. Υποδείχθηκε οφσάιντ, αλλά ήταν οριακή φάση και σίγουρα θα εξεταζόταν σε περίπτωση που κατέληγε γκολ.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Ροντρίγκες έκανε τη σέντρα από αριστερά για τους Ελβετούς, ο Εμπολό πήρε την κεφαλιά, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να πέφτει και να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα.

Πέντε λεπτά μετά οι ευρωπαίοι απείλησαν. Με τον Ροντρίγκες να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά, ο Εντόι πήρε την δυνατή κεφαλιά, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση.

Η επιθετική δραστηριότητα της Ελβετίας επιβραβεύτηκε στο 67’. Ο Εντόι έπαιξε στα αριστερά το 1-2 με τον Ροντρίγκες, μπήκε στην περιοχή και με ωραίο τελείωμα από πλάγια θέση ισοφάρισε σε 1-1! Με την Αργεντινή να πληρώνει την αμυντική της στάσης σε όλο το ματς.

Λίγο μετά το γκολ, έγινε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ο Παρέδες τιμωρήθηκε για παράβαση που δεν έκανε, με τον Εμπολό να φαίνεται πως κάνει θέατρο. Μάλιστα ο Αργεντινός είδε και την κίτρινη κάρτα. Το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή, έκανε έλεγχο της φάσης και άλλαξε την απόφαση, βγάζοντας κίτρινη στον Εμπολό. Αυτή ήταν η δεύτερη για τον Ελβετό, ο οποίος αποβλήθηκε για αυτό το εντυπωσιακό πέσιμο στο 72’.

Στο 85’ η Αργεντινή με τον Ντε Πολ να κάνει υπέροχη μπαλιά, βρέθηκε με τον Μέσι σε θέση τετ α τετ. Ο 39χρονος προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Κόμπελ χωρίς να τα καταφέρει. Σηκώθηκε η σημαία για οφσάιντ, όμως ήταν οριακή η φάση και θα εξεταζόταν σε περίπτωση που κατέληγε στα δίχτυα.

Ένα λεπτό πριν τα 90’, έγινε μια σέντρα προς τον Νίκο Γκονζάλες ο οποίος πρόλαβε με υπερένταση να γυρίσει την μπάλα και ο ΜακΆλιστερ με κεφαλιά από κοντά δεν βρήκε στόχο χάνοντας την ευκαιρία.

Ο Μέσι στην πρώτη φορά που βρήκε λίγο χώρο για να σουτάρει στο 90+2’, προσποιήθηκε και το δοκίμασε με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων από κόρνερ του Μέσι ο Λισάντρο Μαρτίνες έπιασε εξαιρετικό σουτ με γυριστό, αλλά ο Κόμπελ έσωσε την Ελβετία. Στη φάση είχε παρέμβαση με τακουνάκι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 90λεπτο, με τον προημιτελικό να οδηγείται στην παράταση. Το έξτρα ημίωρο άρχισε με τα σουτ των Λαουτάρο και Νίκο Γκονζάλες να κοντράρουν και να καταλήγει η μπάλα κόρνερ.

Στο 93’ ο Αλμάδα έπαιξε το 1-2 με τον Χουλιάν Άλβαρες, με το σουτ του πρώτου να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κόμπελ. Δύο λεπτά μετά, ξανά ο Αλμάδα σούταρε δυνατά, με την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Με εξαιρετική κίνηση του Μέσι στο 112’, ο Αργεντινός βρήκε χώρο για να σουτάρει με το αριστερό, αλλά ο Κόμπελ ήταν σε ετοιμότητα.

Στο ίδιο λεπτό όμως, ο Χουλιάν Άλβαρες πέτυχε ένα απίστευτο γκολ! Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης με φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στην γωνία του τερματοφύλακα της Ελβετίας που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πανέμορφο τέρμα για το 2-1 της «αλμπισελέστε»!

Η Αργεντινή πλέον είχε το ματς στα… χέρια της. Και το «κλείδωσε» στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων στην κόντρα. Ο Αλμάδα μπήκε στην περιοχή, βγήκε τετ α τετ, ο Κόμπελ τον νίκησε, αλλά η μπάλα πήγε στον Λαουτάρο Μαρτίνες που την έστειλε στα δίχτυα για το 3-1!

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