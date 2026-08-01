Σαββατοκύριακο με «Τρωάδες», Μαρίνα Σάττι, Spider-Man και προτάσεις για κάθε γούστο

Snapshot Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με σύγχρονη προσέγγιση και συμμετοχή 22 ηθοποιών, μεταξύ αυτών και άτομα με αναπηρία.

Η συναυλία CHOREKA στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου συνδυάζει γυναικεία χορικά αρχαίας τραγωδίας με τζαζ αυτοσχεδιασμούς της Μαρίνας Σάττι και άλλων μουσικών.

Η ομαδική έκθεση «Στο Κύμα» στην Andie Art Gallery παρουσιάζει έργα που απεικονίζουν τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα μέσω διαφόρων εικαστικών μέσων.

Η ταινία Spider-Man: Brand New Day παρουσιάζει τον Πίτερ Πάρκερ σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν τον θυμάται, με πρωταγωνιστές τους Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια.

Το κινηματογραφικό «Αχνή Θέα των Λόφων», βασισμένο στο πρώτο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο, εξερευνά τη μνήμη και τη νοσταλγία στο μεταπολεμικό Ναγκασάκι. Snapshot powered by AI

Θέατρο

Τρωάδες του Ευριπίδη

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, σε μια σύγχρονη ανάγνωση του εμβληματικού αντιπολεμικού έργου. Με τη συμμετοχή 22 ερμηνευτών, με και χωρίς αναπηρία, ανάμεσά τους μέλη της Ομάδας Εν Δυνάμει, και ζωντανή μουσική επί σκηνής, η παράσταση εστιάζει στη φρίκη του πολέμου, την απώλεια και το γυναικείο σώμα ως διαχρονικό σύμβολο ανθρώπινης τραγωδίας.

Στη σκηνοθετική προσέγγιση, οι Τρωάδες δεν περιορίζονται στις γυναίκες της βασιλικής οικογένειας, αλλά συναντούν σώματα κάθε ηλικίας και εμπειρίας - ανήλικα, ηλικιωμένα και ανάπηρα - δίνοντας φωνή σε όσους συνήθως μένουν στο περιθώριο της Ιστορίας. Η παράσταση θέτει το ερώτημα αν οι ηρωίδες μπορούν να επανακτήσουν την ελευθερία και το δικαίωμα της επιλογής, ακόμη και μέσα στην απόλυτη καταστροφή.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Παίζουν (αλφαβητικά): Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος), Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη), Νάνσυ Σιδέρη (Κασσάνδρα), Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη), Λυδία Φωτοπούλου (Εκάβη), Γιώργος Χριστοδούλου (Μενέλαος)

Χορός: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Μαρία Δαχλύθρα, Eλένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λωξάνδρα Λούκας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεανώ Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά, Χρύσα Τουμανίδου

Μαζί τους, στους ρόλους της νεαρής Πολυξένης και του μικρού Αστυάνακτα η Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μήτσης αντίστοιχα.

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Καμαγιάννη (πιάνο), Γιώργος Μπουκαούρης (κρουστά), Σοφιανός Πεσιρίδης (όμποε)

CHOREKA

Στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου παρουσιάζεται η συναυλία CHOREKA του συνθέτη Χαράλαμπου Γωγιού, μια μουσική διαδρομή εμπνευσμένη από γυναικεία χορικά της αρχαίας τραγωδίας.

Το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES, υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης Πατσέα, συναντά το Athenaeum Saxophone Quartet, ενώ η Μαρίνα Σάττι συμμετέχει με αυτοσχεδιαστικές τζαζ μεταγραφές μαζί με το Yiannis Papadopoulos Trio. Συμμετέχει επίσης ο βαθύφωνος Τάσος Αποστόλου, ενώ τον ηχητικό σχεδιασμό υπογράφει ο Μπράιαν Κουν.

1 Αυγούστου στις 21:30

Μικρό Θέατρο Επιδαύρου

«Στο Κύμα»

Μια εικαστική ωδή στη θάλασσα

Η ομαδική έκθεση «Στο Κύμα» εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα μέσα από ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική και κόσμημα.

«Στο Κύμα»

Τα έργα αποτυπώνουν τόσο τη δύναμη όσο και τη γαλήνη του υγρού στοιχείου, μέσα από διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις.

Την επιμέλεια υπογράφει η ιστορικός τέχνης Αννίτα Πατσουράκη, ενώ συμμετέχουν περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία της σύγχρονης δημιουργίας.

Andie Art Gallery: Φαραντάτων 17, Αμπελόκηποι

Φαραντάτων 17, Αμπελόκηποι Ωράριο Σαββάτου: 10:00 έως 16:00

Spider-Man: Brand New Day

Ο Πίτερ Πάρκερ σε μια νέα αρχή

Οι νεόνυμφοι Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, που συμπρωταγωνιστούν και στην επερχόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day.

Η νέα ταινία βρίσκει τον Πίτερ Πάρκερ σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν τον θυμάται. Καθώς προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του και να προστατεύσει τους αγαπημένους του, έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όριά του. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σάντι Σινκ, Τζον Μπέρνθαλ και Τζέικομπ Μπαταλόνι.

«Αχνή Θέα των Λόφων»

Το πρώτο μυθιστόρημα του Ισιγκούρο στη μεγάλη οθόνη

Το κινηματογραφικό «Αχνή Θέα των Λόφων», βασισμένο στο πρώτο μυθιστόρημα του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο, μεταφέρει το κοινό από τη Βρετανία στο μεταπολεμικό Ναγκασάκι.

Η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη, τη νοσταλγία και την αναζήτηση ενός νέου ξεκινήματος, δίνοντας έμφαση στην ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική φόρτιση της ιστορίας.

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