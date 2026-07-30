Art Vitina 2026: Τριήμερο τέχνης, κινηματογράφου και ρεμπέτικου στον Κόκκινο Γάιδαρο της Βυτίνας

Η Βυτίνα υποδέχεται ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Art Vitina 2026: Τριήμερο τέχνης, κινηματογράφου και ρεμπέτικου στον Κόκκινο Γάιδαρο της Βυτίνας
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  • Το περιοδικό gr design διοργανώνει από 10 έως 12 Αυγούστου 2026 τριήμερο εκδηλώσεων τέχνης, κινηματογράφου και Ρεμπέτικου στον Κόκκινο Γάιδαρο στη Βυτίνα Αρκαδίας.
  • Στις 10 και 11 Αυγούστου προβλέπονται προβολές του παραμυθιού «Πετάει ο Γάιδαρος» με εικονογράφηση Θάλειας Μπίθα.
  • Στις 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά με θέμα «Τα παιδιά ζωγραφίζουν το Ρεμπέτικο».
  • Από 1 Αυγούστου έως 25 Οκτωβρίου 2026 θα φιλοξενείται στον Κόκκινο Γάιδαρο η έκθεση αφίσας «Το Ρεμπέτικο σε 70x100», με συμμετοχή άνω των 100 δημιουργών.
  • Στο τριήμερο θα παρουσιαστεί επίσης η έκδοση «Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με infographics», συνδυάζοντας σχεδιασμό και αφήγηση.
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Το περιοδικό gr design διοργανώνει από τις 10 έως τις 12 Αυγούστου 2026 ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη, τον κινηματογράφο και το Ρεμπέτικο στον Κόκκινο Γάιδαρο στη Βυτίνα Αρκαδίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, παρουσιάσεις εκδόσεων και μία μεγάλη έκθεση αφίσας με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 δημιουργών.

Διήμερο σινεμά με το παραμύθι «Πετάει ο Γάιδαρος»

Στις 10 και 11 Αυγούστου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προβολή του παραμυθιού «Πετάει ο Γάιδαρος» του Πάνου Κωνσταντόπουλου, σε εικονογράφηση της Θάλειας Μπίθα.

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Σινεμά στον Κόκκινο Γάιδαρο

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Κόκκινου Γάιδαρου, ενώ οι κρατήσεις γίνονται στο τηλέφωνο 6972237374.

Τα παιδιά ζωγραφίζουν το Ρεμπέτικο

Στις 12 Αυγούστου διοργανώνεται δημιουργικό workshop για παιδιά με τίτλο «Τα παιδιά ζωγραφίζουν το Ρεμπέτικο».

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Με μαρκαδόρους Carioca, οι μικροί συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τις δικές τους αφίσες εμπνευσμένες από το Ρεμπέτικο, με αφορμή τα έργα της έκθεσης. Οι παιδικές δημιουργίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια στον εκθεσιακό χώρο.

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Παρουσίαση της μεγάλης έκδοσης για το Ρεμπέτικο

Στις 10 Αυγούστου το περιοδικό gr design παρουσιάζει το νέο του τεύχος - αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο, μία έκδοση 180 σελίδων που φιλοξενεί 100+1 αφίσες ειδικά σχεδιασμένες για το περιοδικό σε διάσταση 70x100.

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Η έκδοση παρουσιάστηκε αρχικά στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, παρουσία των Παναγιώτη Κουνάδη, Χάρις Αλεξίου, Γιώργου Νταλάρα και Χριστίνας Μαξούρη.

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Η Χριστίνα Μαξούρη

Κεντρικός άξονας της έκδοσης αποτελεί η ενότητα «Το Ρεμπέτικο σε 70x100», στην οποία 100 δημιουργοί -εικαστικοί, γραφίστες, ζωγράφοι, φωτογράφοι, χαράκτες, αγιογράφοι, δημιουργικά γραφεία, σχεδιαστές κοσμημάτων, σκιτσογράφοι, κειμενογράφοι, ακόμη και ένας ζαχαροπλάστης και μία υφάντρα - δημιούργησαν από μία πρωτότυπη αφίσα.

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Στην έκδοση περιλαμβάνεται επίσης συνέντευξη του Παναγιώτη Κουνάδη στην Αφροδίτη Ερμίδη για το εικονικό μουσείο του, ενώ κείμενα υπογράφουν οι Κυριακή Μπεϊόγλου, Γιάννης Ευσταθιάδης και Γιώργος Νταλάρας.

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Παράλληλα, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων αφηγούνται προσωπικές ιστορίες με αφορμή ένα αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι. Ανάμεσά τους οι Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Χριστίνα Μαξούρη, Δημήτρης Μυστακίδης, Γιώργος Νταλάρας, Διονύσης Σαββόπουλος, Μαρίνα Σάττι, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Γιώργος Αλτής, Ανδρέας Κατσιγιάννης, Λάμπης Ταγματάρχης, Γιώργος Τσάμπρας, Κωνσταντίνα Βαρσάμη και Νέγρος του Μοριά.

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Έκθεση αφίσας «Το Ρεμπέτικο σε 70x100»

Η έκθεση φιλοξενείται στον Κόκκινο Γάιδαρο από την 1η Αυγούστου έως και τις 25 Οκτωβρίου 2026, με καθημερινό ωράριο λειτουργίας 11:00 – 22:00.

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Στην έκθεση συμμετέχουν αλφαβητικά οι:

Αβραμίδης Φίλιππος, Αθανασιάδης Αργύρης, Αλεξίου Χριστίνα, Αντωνόπουλος Νίκος, Δημητριάδης Τάκης, Ασαργιωτάκη Καλλιόπη, Βαρδοπούλου Μυρσίνη, Βατόμουρο (Ελπίδα Ζαχαράκη), Βρεττός Τάσσος, Γεννιτσάκης Θεόδωρος, Γερολύμπος Γιώργης, Γιαννακάκη Μαρία, Γιαννηκαπάνη Σμαράγδα, Γιατράκη Δανάη, Γουγουλιάς Ιωάννης, Δερβενιώτης Σπύρος, Δάρρα Χριστίνα, Δασκαλάκη Εμμανουέλλα, Δασκαλάκης Μάνος, Δήμητρα Χριστίνα (Studded Betrayal), Ευθυμίου Γιάννης, Ευσταθιάδης Γιάννης, Πολίτης Κώστας, Ζάχου Αμαλία, Ηρωίδου Αντωνία, Καλοχριστιανάκης Βαγγέλης, Κατσαδιώτης Χριστόφορος, Κατσιγιάννη Ζωή, Κατσιγιάννης Δημήτρης, Κορδής Γιώργος, Κούκου Κατερίνα, Κουρτόγλου Χρήστος, Κουτσολιούτσου Χριστίνα, Κραβαρίτη Ζωή, Κρασάγκη Ολυμπία, Κρασανάκη Αφροδίτη, Κυριακόπουλος Νίκος, Κυριτσόπουλος Αλέξης, Κωνσταντόπουλος Επαμεινώνδας, Κωτσίνης Χρήστος, Λάλας Θανάσης, Μαντζαβίνος Σπύρος, Μανιδάκη Εύα, Μαυρικάκης Νίκος, Μαντζαβίνος Τάσος, Μαχού Ντανιέλα, Μελά Εύα, Μέξης Βασίλης, Μέξης Πάρις, Μιάρης Κωνσταντίνος, Μοσχοπούλου Πορφυρία, Μπίθα Θάλεια, Νταλάρα Γεωργιάννα, Ντάσκας Νέαρχος (Polkadot), Πάγκαλου Μαρία (Little Miss Grumpy), Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος (PNGS), Πάνου Μαρία, Παπαγεωργίου Στέλιος, Παπαγιαννακόπουλος Δημήτρης, Παπαδάκης Γιώργος, Παπαδήμος Στέφανος (Sdeviano), Παπακώστας Αχιλλέας, Παππάς Μιχάλης, Παπαδόπουλος Ιβάν, Ξανθάκη Δανάη, Παπαδογιαννάκης Γιώργος, Παρλιάρος Στέλιος, Πυλαρινός Μπάμπης, Ρούνη Χρυσίδα, Σίγμα Μαρία, Σκάνδαλος Βασίλης, Σμουστοπούλου Δανάη, Σταυγιανουδάκης Ιωάννης, Σταυρόπουλος Στάθης, Τερζής Νίκος, Τζώρτζη Άννα, Τσιλομήτρου Μαρία, Τσολερίδης Χρήστος, Φάρος Λευτέρης, Φετάνης Ιωάννης, Φίκος, Χατζηβασιλείου Αδαμαντία, Χρηστίδης Αχιλλέας, Χριστοδούλου Μιχάλης, καθώς και τα δημιουργικά σχήματα Brick Home Studio, Beetroot, Bob Studio, Cacao Rocks, Faye Nala, Caparo DC, Galal Amanda, Faze Design Studio, Hervik, HØLY, Studio Juniper, Kemosabe Studio, Little Stone Studio, Luminous Design Group, Odd Bleat, Semiotik Design, Strictly Studio, Till Noon και Typical Organization.

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Παρουσίαση βιβλίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα παρουσιαστεί επίσης η έκδοση «Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με infographics», εμπλουτίζοντας το τριήμερο πρόγραμμα με μία ακόμη θεματική που συνδυάζει τον σχεδιασμό και την αφήγηση.

INFO

Τοποθεσία: Κόκκινος Γάιδαρος, Βυτίνα Αρκαδίας

Ημερομηνίες εκδηλώσεων: 10, 11 & 12 Αυγούστου 2026

Έκθεση «Το Ρεμπέτικο σε 70x100»: 1 Αυγούστου - 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Καθημερινά 11:00 - 22:00

Προβολές «Πετάει ο Γάιδαρος»: 10 & 11 Αυγούστου 2026

Workshop για παιδιά «Τα παιδιά ζωγραφίζουν το Ρεμπέτικο»: 12 Αυγούστου 2026

Κρατήσεις: 6972237374

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