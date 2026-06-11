Μουντιάλ 2026: Το grd παρουσιάζει την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Infographics

Snapshot Το περιοδικό grd κυκλοφόρησε μια συλλεκτική έκδοση 160 σελίδων με τίτλο «Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με infographics», που παρουσιάζει την ιστορία του Μουντιάλ από το 1930 έως το 2026.

Από τις 16 έως τις 28 Ιουνίου 2026 πραγματοποιείται στο Ρομάντσο έκθεση με πρωτότυπα infographics, αρχειακό υλικό και αφιερώματα, μεταξύ άλλων στον Diego Maradona.

Στην έκθεση συμμετέχουν φοιτητές του AKTO College με θεματικά ημερολόγια που αναδεικνύουν τον ρόλο του design στην αθλητική ιστορία και πολιτισμό.

Η έκδοση περιλαμβάνει ιστορικό χρονολόγιο, στατιστικά στοιχεία, παρουσιάσεις αφισών, τυπογραφίας και των 23 μπάλων κάθε διοργάνωσης.

Στις 19 Ιουνίου 2026 θα γίνει workshop από το FAZE STUDIO, ενώ τα εγκαίνια της έκθεσης περιλαμβάνουν ομιλίες για τη σημασία της οπτικοποίησης δεδομένων στον αθλητικό Τύπο. Snapshot powered by AI

Το περιοδικό grd παρουσιάζει στις 16 Ιουνίου στις 20:00, τη νέα του συλλεκτική έκδοση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με τίτλο «Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με infographics», μια πολυσέλιδη έκδοση 160 σελίδων αφιερωμένη στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Με αφορμή την κυκλοφορία της έκδοσης, διοργανώνεται έκθεση διάρκειας δύο εβδομάδων στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ - από τις 16 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου - όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία του Μουντιάλ μέσα από πρωτότυπα infographics, αρχειακό υλικό και ειδικές παρουσιάσεις.

Εγκαίνια της έκθεσης

Ώρα έναρξης: 20:00

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Πάνος Κωνσταντόπουλος , Infographer

, Infographer Γιάννης Κουβόπουλος , Διευθυντής του Onsports.gr

, Διευθυντής του Onsports.gr Γιώργος Κυριακόπουλος, Αρχισυντάκτης του Onsports.gr

Οι ομιλητές θα αναφερθούν στη δημιουργία της έκδοσης, στη σημασία της οπτικοποίησης δεδομένων στον αθλητικό Τύπο και στη διαχρονική επίδραση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην παγκόσμια αθλητική κουλτούρα.

Τι θα παρουσιαστεί στην έκθεση

Η έκθεση περιλαμβάνει:

Μια εκτενή σειρά από infographics που καταγράφουν την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1930 έως σήμερα, αναδεικνύοντας σημαντικά γεγονότα, στατιστικά στοιχεία, πρωταγωνιστές και ιστορικές στιγμές της διοργάνωσης.

που καταγράφουν την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1930 έως σήμερα, αναδεικνύοντας σημαντικά γεγονότα, στατιστικά στοιχεία, πρωταγωνιστές και ιστορικές στιγμές της διοργάνωσης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον θρυλικό Diego Maradona , έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και εμβληματική μορφή στην ιστορία των Μουντιάλ.

, έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και εμβληματική μορφή στην ιστορία των Μουντιάλ. Επιλεγμένες εργασίες της φοιτητικής κοινότητας του AKTO College, οι οποίες παρουσιάζουν σύγχρονες προσεγγίσεις στην οπτική επικοινωνία, τον σχεδιασμό πληροφορίας και τα infographics.

https://www.instagram.com/p/DZZzk3utmBT/

Ποδόσφαιρο, δεδομένα και οπτική αφήγηση

Η έκδοση και η έκθεση επιχειρούν να αφηγηθούν την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από τη δύναμη της οπτικής πληροφορίας. Με συνδυασμό στατιστικών δεδομένων, εικονογράφησης και δημοσιογραφικής έρευνας, το κοινό καλείται να ανακαλύψει ξανά τις μεγάλες στιγμές της διοργάνωσης, τους θρύλους που τη σημάδεψαν και τις ιστορίες που διαμόρφωσαν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η έκθεση στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για φίλους του ποδοσφαίρου, επαγγελματίες του design, φοιτητές και λάτρεις των infographics να δουν πώς η πληροφορία μπορεί να μετατραπεί σε μια συναρπαστική οπτική εμπειρία.

Momentum: A World Cup Legacy

Ο ΑΚΤΟ συμμετέχει στην έκθεση με το «Momentum: A World Cup Legacy», ένα Real Work Project σε συνεργασία με την INTERSPORT, στο οποίο συμμετείχαν τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του πανεπιστημιακού προγράμματος BA (Hons) Graphic Design | 3ο έτος. Μέσα από 23 επιλεγμένα θεματικά ημερολόγια, αφιερωμένα στην κληρονομιά του mundial, η έρευνα μετατρέπεται σε οπτική αφήγηση και αναδεικνύει τον ρόλο του design ως φορέα μνήμης, όπου ο αθλητισμός συναντά την ιστορία και τον πολιτισμό.



Συμμετέχουν αλφαβητικά:

Αντριάς Ζαχαρίας, Βλασερού Αναστασία, Δραγατάκη Αναστασία, Ζαχαράτος Οδυσσέας, Θανοπούλου Αλεξάνδρα, Καραογλάνη Ιωάννα, Κοκόση Μαρία, Κουκουλά Γεωργία, Κουλούρη Σταυρούλα, Kυρτσίδου Αργυρώ, Κωνσταντόπουλος Επαμεινώνδας, Μαγαλιού Ιωάννα, Μάνη Κωνσταντίνα, Μεσσαριτάκη Μαρίνα, Μπερτόλη Σπυριδούλα, Παυλιώτη Αναστασία, Σίρμπου Βιολίνα, Σόρκου Χριστίνα, Τζανής Αθανάσιος, Τσάο Σοφία Ανανιάδη, Tσιταμίδου Ελένη, Υμεράι Έμι, Xριστοδουλίδης Μιχάλης

-Στις 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί workshop από το FAZE STUDIO

Μία έκδοση 160 σελίδων που παρουσιάζει με βασικό σχεδιασμό των infographics την ιστορία του Μουντιάλ. Ποίηση, πολιτική, μουσική, πρόσωπα, σκορερς, δηλώσεις, σπάνιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις διοργανώσεις, αλλά και στατιστικά για κάθε διοργάνωση από το 1930 έως σήμερα.

Οι ενότητες της έκδοσης

Ιστορικό χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα

infographic με τα στατιστικά των τελικών

infographic με τα ιστορικά συστήματα παιχνιδιών

Μεγάλο αφιέρωμα-ενθετο στον Ντιέγκο Μαραντόνα

Αφιέρωμα και παρουσίαση στις αφίσες των διοργανώσεων. Παρουσιάζονται όλες οι αφίσες του Μουντιάλ

των διοργανώσεων. Παρουσιάζονται όλες οι αφίσες του Μουντιάλ Παρουσίαση της τυπογραφίας που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε διοργάνωση

που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε διοργάνωση Παρουσίαση της μπάλας κάθε διοργάνωσης. 23 μπάλες με τα ονόματά τους και τον ξεχωριστό σχεδιασμό

κάθε διοργάνωσης. 23 μπάλες με τα ονόματά τους και τον ξεχωριστό σχεδιασμό 1930-2026. Ο βασικός κορμός της έκδοσης. 90 σελίδες με παρουσίαση όλων των διοργανώσεων. Τα πρόσωπα, οι προπονητές, οι ομάδες, τα αποτελέσματα,

οι συμμετέχοντες, τα γήπεδα και ότι στιγμάτισε την κάθε διοργάνωση

Η έκδοση ολοκληρώνεται με τις ομάδες ανά όμιλο που συμμετέχουν στο φετινό μουντιάλ.

Μια συλλεκτική έκδοσης που απευθύνεται όχι μόνο στους λάτρεις του ποδοσφαίρου αλλά και σε όσους αγαπάνε το ντιζάιν, την ποίηση, την Ιστορία. Σχεδιασμένο με infographics έτσι ώστε να διαβάζεται και να ξεφυλλίζεται έυκολα για ένα Μουντιάλ που πλησιάζει τα 100 χρόνια

Επιμέλεια-σχεδιασμός έκδοσης: Πάνος Κωνσταντόπουλος

ΔΙΑΘΕΣΗ: www.grammabooks.gr

ΣΕΛΙΔΕΣ 160

ΣΧΗΜΑ 16x24

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4ΧΡΩΜΗ

INFO

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ INFOGRAPHICS

Παρουσίαση της έκδοσης και έκθεση

Ρομάντσο: Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα 105 52

Εγκαίνια και παρουσίαση έκδοσης:

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 | 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 16 – 28 Ιουνίου 2026

Το editorial της έκδοσης

Όταν το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, με φιλάθλους που αγκαλιάζονται κι ας ανήκουν σε διαφορετική ομάδα, όταν οι παίκτες κλαίνε για την ήττα της ομάδας τους, όταν οι πιτσιρικάδες κολλάνε την αφίσα του δικού τους θεού στο δωμάτιό τους, όταν η Ιστορία γράφεται και διαμορφώνεται μέσα από τη στρογγυλή θεά, όταν ο λογότυπος και η μασκότ της κάθε διοργάνωσης γίνονται αντικείμενο διαφωνιών,αν είναι όμορφα ή όχι, όταν μια φανέλα γίνεται φετίχ και τη φοράς σε μια βόλτα, όταν θαυμάζεις τον Νέλσον Μαντέλα που κρατά το Κύπελλο, και θυμάσαι το χέρι του Θεού, είναι η στιγμή να θυμηθώ το ποίημα του Ηλία Λάγιου «Μπαλάντα του απερχόμενου ντριπλέρ του καιρού τούτου» ως εναρκτήριο λάκτισμα στην ανάγνωση αυτού του αφιερώματος.

Ξεφυλλίστε μια έκδοση με infogrlaphics για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που πλησιάζει τα 100 χρόνια.

Διαβάστε επίσης