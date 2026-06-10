Οι 30 αξέχαστες στιγμές των Μουντιάλ: Τα γκολ, τα σκάνδαλα και οι θρύλοι που έγραψαν ιστορία

Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, η ευτυχία μετριέται και με Παγκόσμια Κύπελλα. Κάθε διοργάνωση αφήνει εικόνες που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη και συνδέονται με σημαντικές προσωπικές στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς.

Η ιστορία του Μουντιάλ είναι γεμάτη θριάμβους, εκπλήξεις, αμφιλεγόμενα περιστατικά και στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού. Από τον πρώτο τελικό του 1930 μέχρι τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές εκπλήξεις, ακολουθούν οι 30 αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης.

30. Η Ουρουγουάη γίνεται η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια (1930)

Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο μοιάζει σχεδόν λιτό σε σύγκριση με τις σύγχρονες διοργανώσεις. Συμμετείχαν μόλις 13 εθνικές ομάδες και διεξήχθησαν συνολικά 18 αγώνες, χωρίς εκπροσώπους από την Ασία και την Αφρική.

Η FIFA και ο Ζιλ Ριμέ χρειάστηκαν σχεδόν μία δεκαετία προσπαθειών για να μετατρέψουν την ιδέα ενός παγκόσμιου τουρνουά σε πραγματικότητα. Η Ουρουγουάη, χρυσή Ολυμπιονίκης το 1924 και το 1928, θεωρούνταν ήδη μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του πλανήτη.

Ο τελικός απέναντι στην Αργεντινή στο κατάμεστο Σεντενάριο του Μοντεβιδέο εξελίχθηκε σε ιστορική αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Ουρουγουάη αντέδρασε και επικράτησε με 4-2, κατακτώντας το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν και ο Έκτορ Κάστρο, σκόρερ του τέταρτου γκολ, ο οποίος αγωνιζόταν έχοντας χάσει το δεξί του χέρι σε ατύχημα κατά την παιδική του ηλικία.

Η Εθνική ομάδα της Ουρουγουάης το 1930 AP

29. Το αριστούργημα του Άρτσι Γκέμιλ που δεν έφτανε (1978)

Η Σκωτία ταξίδεψε στην Αργεντινή με μεγάλες προσδοκίες, όμως η πορεία της ξεκίνησε απογοητευτικά με ήττα από το Περού και ισοπαλία απέναντι στο Ιράν.

Στον τελευταίο αγώνα των ομίλων χρειαζόταν νίκη με τρία γκολ διαφορά απέναντι στην πανίσχυρη Ολλανδία για να προκριθεί. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η στιγμή που έμεινε στην ιστορία ανήκει στον Άρτσι Γκέμιλ. Ο Σκωτσέζος μέσος διέσχισε σχεδόν μόνος του την ολλανδική άμυνα και ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια με ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ σε Μουντιάλ.

Ωστόσο, το γκολ του Τζόνι Ρεπ λίγο αργότερα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και άφησε τη Σκωτία εκτός συνέχειας, μετατρέποντας ένα ποδοσφαιρικό αριστούργημα σε μια γλυκόπικρη ανάμνηση.

Start your week with Archie Gemmill’s incredible solo goal against the Netherlands… ??????? (1978) pic.twitter.com/fgQTzwhdtF — The Football History Boys (@TFHBs) August 7, 2023

28. Η ιστορική γκάφα του Γκράχαμ Πολ (2006)

Οι διαιτητές συνήθως γίνονται αξέχαστοι για τους λάθος λόγους και ο Άγγλος Γκράχαμ Πολ αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα.

Στον αγώνα Κροατίας - Αυστραλίας για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2006, ο Πολ υπέδειξε τρεις κίτρινες κάρτες στον Γιόζιπ Σίμουνιτς πριν τον αποβάλει.

Το λάθος προέκυψε όταν ο διαιτητής κατέγραψε λανθασμένα τη δεύτερη παρατήρηση του Κροάτη αμυντικού, με αποτέλεσμα να του επιτρέψει να συνεχίσει κανονικά τον αγώνα. Η αποβολή ήρθε τελικά μετά την τρίτη κίτρινη κάρτα και αφού το παιχνίδι είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Το περιστατικό έγινε παγκοσμίως γνωστό και αποτέλεσε μία από τις πιο αμήχανες στιγμές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο Άγγλος διαιτητής Γκράχαμ Πολ AP

27. Το γκολ της ζωής του Σαΐντ Αλ Οβαϊράν (1994)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει την ικανότητα να μετατρέπει άγνωστους ποδοσφαιριστές σε παγκόσμιους πρωταγωνιστές. Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Σαΐντ Αλ Οβαϊράν της Σαουδικής Αραβίας.

Στον αγώνα απέναντι στο Βέλγιο, ο επιθετικός παρέλαβε την μπάλα από το δικό του μισό γήπεδο και ξεκίνησε μια εντυπωσιακή κούρσα. Αφού πέρασε διαδοχικά τέσσερις αντιπάλους, νίκησε και τον τερματοφύλακα Μισέλ Πρεντόμ, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Η ενέργειά του συγκρίθηκε ακόμη και με τα κατορθώματα του Πελέ, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά ατομικά γκολ που έχουν σημειωθεί σε τελική φάση Μουντιάλ.

26. Η Σενεγάλη σοκάρει τη Γαλλία (2002)

Η πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης Γαλλία έφτασε στο Μουντιάλ της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Απέναντί της βρέθηκε η πρωτοεμφανιζόμενη Σενεγάλη, μια ομάδα που ελάχιστοι θεωρούσαν ικανή να απειλήσει τους «Τρικολόρ».

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Ελ Χατζί Ντιούφ δημιούργησε τη φάση από τα αριστερά και ο Παπά Μπούμπα Ντιόπ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Φαμπιέν Μπαρτέζ για να ανοίξει το σκορ.

Η Σενεγάλη κράτησε μέχρι το τέλος το υπέρ της 1-0 και πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την εντυπωσιακή της πορεία μέχρι τα προημιτελικά.

Πανηγυρικό στιγμιότυπο για τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Σενεγάλης στο Μουντιάλ του 2002 AP

25. Το Καμερούν ρίχνει στο καναβάτσο την Αργεντινή (1990)

Η πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990 πρόσφερε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ που έχουν καταγραφεί στη διοργάνωση.

Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα θεωρούνταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί απέναντι στο Καμερούν. Αντί γι' αυτό, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ομάδα που συνδύαζε δύναμη, πάθος και απόλυτη προσήλωση στο αποτέλεσμα.

Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Φρανσουά Ομάμ-Μπιγίκ με κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος σοβαρό λάθος του τερματοφύλακα Νέρι Πουμπίδο.

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες λόγω δύο αποβολών, το Καμερούν κράτησε τη νίκη και έστειλε μήνυμα σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα γινόταν η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε στα προημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

O Ροζέ Μιλά πανηγυρίζει σε αγώνα του Καμερούν στο Μουντιάλ του 1990 AP

24. Οι «μελανοχίτωνες» του Μουσολίνι διατηρούν τα σκήπτρα (1938)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε εργαλείο πολιτικής προβολής. Ο Μπενίτο Μουσολίνι είχε αντιληφθεί νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου ως μέσου ενίσχυσης του εθνικού κύρους και αξιοποίησε στο έπακρο τη σύνδεση του καθεστώτος του με τις επιτυχίες της Ιταλίας.

Οι Ιταλοί κατέκτησαν το Μουντιάλ του 1934, το οποίο φιλοξενήθηκε στη χώρα τους, σε μια διοργάνωση όπου τα φασιστικά σύμβολα ήταν έντονα. Εκτός από το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, οι νικητές παρέλαβαν και το «Coppa del Duce», το ειδικό κύπελλο που θέσπισε ο ίδιος ο Μουσολίνι. Η Ουρουγουάη, κάτοχος του τίτλου, αρνήθηκε να συμμετάσχει, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε απάντηση στη μικρή παρουσία ευρωπαϊκών ομάδων στο Μουντιάλ του 1930.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Γαλλία, η Ιταλία βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα εχθρικό κλίμα. Οι ποδοσφαιριστές χαιρετούσαν φασιστικά πριν από τους αγώνες, ενώ στον προημιτελικό απέναντι στους διοργανωτές αγωνίστηκαν με μαύρες φανέλες, σορτς και κάλτσες, συμβολίζοντας τους περίφημους «μελανοχίτωνες» του καθεστώτος.

Παρά τις αντιδράσεις, η Ιταλία έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου νίκησε την Ουγγαρία και έγινε η πρώτη εθνική ομάδα που διατήρησε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Ένα επίτευγμα που επαναλήφθηκε μόλις μία φορά στην ιστορία του θεσμού.

Η ιταλική ομάδα κάνει τον φασιστικό χαιρετισμό πριν από την έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ιταλία νίκησε την Τσεχοσλοβακία με 2-1 μετά από παράταση και κατέκτησε το Κύπελλο Ριμέ στις 10 Ιουνίου 1934, στη Ρώμη της Ιταλίας WCSCC AP

23. Η βροχή από χαρτάκια της Αργεντινής (1978)

Πριν η υψηλή ευκρίνεια και ο απόλυτος τηλεοπτικός έλεγχος ομογενοποιήσουν την εικόνα των μεγάλων διοργανώσεων, κάθε Μουντιάλ είχε τη δική του ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978, που φιλοξενήθηκε και κατακτήθηκε από την Αργεντινή, η πιο χαρακτηριστική εικόνα ήταν οι «καταρράκτες» από κομφετί και χαρτοταινίες που έπεφταν από τις εξέδρες την ώρα που οι ομάδες έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Η παράδοση είχε τις ρίζες της στις αμερικανικές παρελάσεις με ticker tape στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά οι φίλαθλοι της Ρίβερ Πλέιτ την υιοθέτησαν και τη μετέτρεψαν σε αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας της χώρας. Τα περίφημα «papelitos», τα μικρά χαρτάκια που εκτοξεύονταν από τις κερκίδες, δημιούργησαν ένα σκηνικό μοναδικό για την εποχή.

Πίσω από αυτή την αυθόρμητη έκφραση βρισκόταν και ο δημοφιλής σκιτσογράφος Κάρλος Λοϊσό, δημιουργός του χαρακτήρα «Κλεμέντε», ο οποίος προέτρεπε τους φιλάθλους να δείξουν την αληθινή εικόνα της Αργεντινής και όχι την προσεκτικά ελεγχόμενη βιτρίνα που επιθυμούσε να προβάλλει η στρατιωτική χούντα.

Το αποτέλεσμα ήταν μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

22. Η Βόρεια Κορέα σοκάρει την Ιταλία (1966)

Σε μια γωνιά του Μίντλεσμπρο υπάρχει ακόμη ένα μικρό μνημείο που θυμίζει ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα χάλκινο αποτύπωμα ποδοσφαιρικού παπουτσιού σηματοδοτεί το σημείο από όπου ο Πακ Ντο-Ικ πέτυχε το γκολ που έστειλε τη Βόρεια Κορέα στα προημιτελικά και την Ιταλία εκτός διοργάνωσης.

Οι δις παγκόσμιοι πρωταθλητές υποτίμησαν τους Ασιάτες και το πλήρωσαν ακριβά. Στην αρχή της αναμέτρησης οι ουδέτεροι φίλαθλοι υποστήριζαν την Ιταλία, όμως όσο περνούσε η ώρα εντυπωσιάζονταν από το πάθος και την αυταπάρνηση των Κορεατών.

Η νίκη με 1-0 έγραψε ιστορία και δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα ποδοσφαιρικά παραμύθια. Η πορεία τους συνεχίστηκε στα προημιτελικά απέναντι στην Πορτογαλία, όπου προηγήθηκαν 3-0 μέσα σε μόλις 25 λεπτά. Τότε, όμως, ανέλαβε δράση ο Εουσέμπιο, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ και οδήγησε την ομάδα του σε μια επική ανατροπή με 5-3.

Παρά τον αποκλεισμό, η Βόρεια Κορέα είχε ήδη κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του θεσμού.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα Νότια Κορέα - Ιταλία στο μουντιάλ του 1966 BIPPA

21. Το «Παιχνίδι του Αιώνα» (1970)

Η Δυτική Γερμανία του 1970 είχε αποκτήσει τη φήμη της ομάδας που δεν παραδινόταν ποτέ. Είχε ήδη ανατρέψει καταστάσεις απέναντι στο Μαρόκο, τη Βουλγαρία και την Αγγλία, φτάνοντας στα ημιτελικά με εντυπωσιακό τρόπο.

Απέναντί της βρέθηκε η Ιταλία, σε έναν αγώνα που έμελλε να χαρακτηριστεί ως το «Παιχνίδι του Αιώνα». Οι Ιταλοί προηγήθηκαν νωρίς και κρατούσαν το προβάδισμα μέχρι τις καθυστερήσεις. Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ αγωνιζόταν με εξαρθρωμένο ώμο, καθώς οι Γερμανοί είχαν εξαντλήσει τις αλλαγές τους.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καρλ-Χάιντς Σνέλινγκερ ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ακολούθησε ένα ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό θρίλερ με πέντε γκολ σε τριάντα λεπτά.

Η Ιταλία επικράτησε τελικά με 4-3, σε έναν ημιτελικό που παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την αγωνία και το θέαμα που προσέφερε.

Από τον αγώνα της Δυτικής Γερμανίας με την Ιταλία το 1970 AP

20. Το χέρι του Σουάρες πάνω στη γραμμή (2010)

Λίγες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχουν προκαλέσει τόσο έντονη συζήτηση όσο η ενέργεια του Λουίς Σουάρες στον προημιτελικό της Ουρουγουάης με τη Γκάνα στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής.

Με το σκορ στο 1-1 και το παιχνίδι να βρίσκεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης, ο Ντομινίκ Αντιγιάχ έστειλε την μπάλα με κεφαλιά προς τα δίχτυα. Ο Σουάρες, γνωρίζοντας ότι η ομάδα του αποκλειόταν, χρησιμοποίησε τα χέρια του για να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή.

Αποβλήθηκε αμέσως, αλλά η Γκάνα δεν εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι που κέρδισε. Ο Ασαμόα Γκιάν έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, όπου η Ουρουγουάη ήταν πιο ψύχραιμη.

Για πολλούς πρόκειται για την πιο κυνική και ταυτόχρονα καθοριστική παράβαση στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

1️⃣4️⃣ YEARS AGO TODAY



Uruguay v Ghana had a bit of everything! ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/h87CIAWLqo — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2024

19. Ο Ταρντέλι και ο πιο αυθεντικός πανηγυρισμός (1982)

Η Ιταλία κατέκτησε το Μουντιάλ του 1982 έχοντας αποκλείσει νωρίτερα τη σπουδαία Βραζιλία των Ζίκο και Σόκρατες. Ωστόσο, η εικόνα που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φιλάθλων δεν ήταν κάποιο γκολ του Πάολο Ρόσι, αλλά ο πανηγυρισμός του Μάρκο Ταρντέλι στον τελικό.

Με το σκορ στο 1-0 απέναντι στη Δυτική Γερμανία, ο μέσος της Γιουβέντους δέχθηκε την πάσα του Γκαετάνο Σιρέα, βρήκε χώρο και εκτέλεσε ιδανικά για το 2-0.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα ανεπανάληπτο ξέσπασμα . Ο Ταρντέλι έτρεξε προς τον πάγκο με τα μάτια γεμάτα ένταση, κουνώντας το κεφάλι και σφίγγοντας τις γροθιές του. Δεν υπήρχε προσποίηση ούτε σκηνοθεσία. Ήταν η αυθεντική έκφραση της χαράς ενός ποδοσφαιριστή που είχε μόλις αγγίξει την κορυφή του κόσμου.

Μέχρι σήμερα, ο «πανηγυρισμός του Ταρντέλι» παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

18. Τα δάκρυα του Γκασκόιν (1990)

Η εικόνα του Πολ Γκασκόιν να ξεσπά σε κλάματα μετά την κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στον ημιτελικό της Αγγλίας με τη Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ του 1990 έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ήταν το 99ο λεπτό της αναμέτρησης όταν ο μέσος της Αγγλίας υπέπεσε σε ένα αχρείαστο φάουλ πάνω στον Τόμας Μπέρτολντ, αποτέλεσμα της κούρασης και της προσπάθειάς του να διορθώσει ένα λάθος κοντρόλ.

Η κάρτα σήμαινε πως, αν η Αγγλία προκρινόταν στον τελικό, εκείνος θα απουσίαζε λόγω τιμωρίας. Ο Γκασκόιν το συνειδητοποίησε αμέσως και η συγκίνησή του ήταν αδύνατο να κρυφτεί. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή και τη μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, πολλοί θεωρούν ότι εκείνα τα δάκρυα άλλαξαν την εικόνα του ποδοσφαίρου στην Αγγλία. Σε μια εποχή που το άθλημα προσπαθούσε να αποτινάξει τη σκιά του χουλιγκανισμού, ο Γκασκόιν παρουσίασε στο κοινό μια διαφορετική πλευρά των ποδοσφαιριστών: ανθρώπινη, ευάλωτη και αυθεντική. Για αρκετούς, εκείνη η στιγμή συνέβαλε στη μετέπειτα εμπορική και πολιτιστική εκτόξευση του αγγλικού ποδοσφαίρου.

17. Η στιγμή μαγείας του Ντένις Μπέργκαμπ (1998)

Ορισμένοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται ολόκληρη καριέρα για να αναδείξουν το ταλέντο τους. Ο Ντένις Μπέργκαμπ κατάφερε να συμπυκνώσει σχεδόν όλες τις αρετές του σε ένα και μόνο γκολ.

Στον προημιτελικό του Μουντιάλ 1998 απέναντι στην Αργεντινή, ο Ολλανδός επιθετικός υποδέχθηκε μια μακρινή μπαλιά του Φρανκ ντε Μπουρ, κοντρόλαρε με αριστουργηματικό τρόπο, άδειασε τον αμυντικό του και εκτέλεσε με το εξωτερικό φάλτσο για το νικητήριο 2-1 στις καθυστερήσεις.

Η φάση συνδύαζε τεχνική, αντίληψη, ταχύτητα σκέψης και ψυχραιμία σε βαθμό που σπάνια συναντάται στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν ήταν απλώς ένα όμορφο γκολ· ήταν μια πλήρης επίδειξη ποδοσφαιρικής τέχνης.

16. Η τραγική ιστορία πίσω από τον Ιλούνγκα (1974)

Μία από τις πιο παράξενες εικόνες στην ιστορία των Μουντιάλ καταγράφηκε στη διοργάνωση του 1974, όταν ο Μουέπου Ιλούνγκα πετάχτηκε έξω από το τείχος της Ζαΐρ και απομάκρυνε την μπάλα πριν ακόμη εκτελεστεί φάουλ της Βραζιλίας.

Για χρόνια το περιστατικό παρουσιαζόταν ως ένδειξη άγνοιας των κανονισμών. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν πολύ πιο σκοτεινή.

Η Ζαΐρ, η πρώτη ομάδα από την υποσαχάρια Αφρική που συμμετείχε σε τελική φάση Μουντιάλ, είχε ήδη γνωρίσει βαριά ήττα με 9-0 από τη Γιουγκοσλαβία. Πριν από το τελευταίο παιχνίδι με τη Βραζιλία, οι παίκτες φέρονται να δέχθηκαν απειλές από το καθεστώς του δικτάτορα Μομπούτου ότι δεν θα ξαναέβλεπαν τις οικογένειές τους αν δέχονταν περισσότερα από τρία γκολ.

Με το σκορ στο 2-0, ο Ιλούνγκα πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να κερδίσει χρόνο. Το στιγμιότυπο έγινε αντικείμενο χλευασμού, όμως πίσω του κρυβόταν η αγωνία ενός ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν υπό καθεστώς φόβου.

15. Το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο (1994)

Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε σχεδόν μόνος του την Ιταλία μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ 1994. Με πέντε γκολ στα νοκ άουτ παιχνίδια, αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της «σκουάντρα ατζούρα».

Στον τελικό απέναντι στη Βραζιλία, ωστόσο, εμφανίστηκε καταπονημένος από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι και η Ιταλία χρειαζόταν γκολ στην πέμπτη εκτέλεση για να παραμείνει ζωντανή.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας ανέλαβε την ευθύνη, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Βραζιλία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και ο Μπάτζιο έμεινε ακίνητος να κοιτάζει το κενό.

Η εικόνα του, μόνος στο κέντρο του γηπέδου, έγινε ένα από τα πιο δυνατά σύμβολα της αποτυχίας και της ανθρώπινης πλευράς του αθλητισμού.

14. Η Μάχη του Σαντιάγο (1962)

Το παιχνίδι μεταξύ Χιλής και Ιταλίας στο Μουντιάλ του 1962 έμεινε γνωστό ως «Η Μάχη του Σαντιάγο» και θεωρείται μία από τις πιο βίαιες αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί ποτέ.

Το κλίμα είχε ήδη δηλητηριαστεί από επικριτικά δημοσιεύματα ιταλικών εφημερίδων για τη Χιλή και τις υποδομές της. Όταν οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο γήπεδο, η ένταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Γροθιές, κλωτσιές, μαζικές συμπλοκές και δύο αποβολές συνέθεσαν ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο καβγά παρά ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Λεονέλ Σάντσες έσπασε τη μύτη αντιπάλου με γροθιά χωρίς να τιμωρηθεί, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει επανειλημμένα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το ματς θεωρήθηκε σημείο καμπής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς πολλοί πίστεψαν ότι εκεί χάθηκε οριστικά η αθωότητα του αθλήματος.

13. Όταν ο Σουμάχερ διέλυσε τον Μπατιστόν (1982)

Στον ημιτελικό Γαλλίας – Δυτικής Γερμανίας το 1982 σημειώθηκε μία από τις πιο σοκαριστικές συγκρούσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Πατρίκ Μπατιστόν βγήκε μόνος απέναντι από τον Χάραλντ Σουμάχερ, όμως ο Γερμανός τερματοφύλακας εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια για την μπάλα και έπεσε με ορμή πάνω στον αντίπαλό του.

Η σύγκρουση ήταν καταστροφική. Ο Μπατιστόν έχασε δύο δόντια, υπέστη τρία σπασμένα πλευρά και κάταγμα σε σπόνδυλο. Ο Μισέλ Πλατινί παραδέχθηκε αργότερα ότι πίστεψε πως ο συμπαίκτης του είχε πεθάνει.

Παρά τη σφοδρότητα της φάσης, ο Σουμάχερ δεν τιμωρήθηκε ούτε με κάρτα. Το γεγονός προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα περιστατικά στην ιστορία των Μουντιάλ.

12. Το φτύσιμο του Ράικαρντ στον Φέλερ (1990)

Το Μουντιάλ του 1990 χαρακτηρίστηκε από τη σκληρότητα και τη χαμηλή ποιότητα θεάματος. Καμία σκηνή δεν το συμβολίζει καλύτερα από το περιστατικό ανάμεσα στον Φρανκ Ράικαρντ και τον Ρούντι Φέλερ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ολλανδίας – Δυτικής Γερμανίας, οι δύο παίκτες ενεπλάκησαν σε έντονη λογομαχία. Ο Ράικαρντ έφτυσε δύο φορές τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα αμφότεροι να αποβληθούν.

Η φωτογραφία του Φέλερ, εμφανώς απορημένου, με τον Ράικαρντ πίσω του τη στιγμή του δεύτερου φτυσίματος, έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του τουρνουά.

Χρόνια αργότερα οι δύο άνδρες συμφιλιώθηκαν δημόσια, με τον Ολλανδό να ζητά συγγνώμη και τον Γερμανό να τη δέχεται.

11. Το Θαύμα της Βέρνης (1954)

Η Ουγγαρία της δεκαετίας του 1950 θεωρείται από πολλούς η καλύτερη εθνική ομάδα που δεν κατέκτησε ποτέ Παγκόσμιο Κύπελλο. Με ηγέτη τον Φέρεντς Πούσκας, είχε μείνει αήττητη για περισσότερα από πέντε χρόνια και έμοιαζε ασταμάτητη.

Στο Μουντιάλ της Ελβετίας διέλυσε τη Δυτική Γερμανία με 8-3 στη φάση των ομίλων και έφτασε στον τελικό ως αδιαφιλονίκητο φαβορί. Μάλιστα προηγήθηκε 2-0 μέσα σε δέκα λεπτά.

Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, οι Γερμανοί επέστρεψαν στο παιχνίδι και ολοκλήρωσαν την ανατροπή με γκολ του Χέλμουτ Ραν τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.

Η νίκη με 3-2 έμεινε στην ιστορία ως «Το Θαύμα της Βέρνης» και αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ που γνώρισε ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο.

10. Το «Μαρακανάσο» που πάγωσε τη Βραζιλία (1950)

Πριν από το 1950, η Βραζιλία δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλα έδειχναν ότι η στιγμή είχε φτάσει, καθώς η διοργάνωση φιλοξενούνταν στη χώρα και η «σελεσάο» σάρωνε τους αντιπάλους της με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Το ιδιόμορφο σύστημα διεξαγωγής οδήγησε σε έναν άτυπο τελικό ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ουρουγουάη στο νεόκτιστο Μαρακανά. Περισσότεροι από 173.000 θεατές κατέκλυσαν το στάδιο, βέβαιοι ότι θα γιόρταζαν τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της πατρίδας τους.

Οι Βραζιλιάνοι χρειάζονταν μόνο μία ισοπαλία. Προηγήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και όλα έμοιαζαν να εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Η Ουρουγουάη, όμως, είχε διαφορετική άποψη. Αρχικά ισοφάρισε με τον Χουάν Σκιαφίνο και στη συνέχεια ο Αλσίδες Γκίτζια σημείωσε το γκολ που βύθισε ολόκληρη τη χώρα στη σιωπή.

Το σοκ ήταν τόσο βαθύ ώστε η Βραζιλία εγκατέλειψε την παραδοσιακή λευκή φανέλα της και υιοθέτησε τα κίτρινα χρώματα που γνωρίζουμε σήμερα. Το «Μαρακανάσο» παραμένει η μεγαλύτερη εθνική ποδοσφαιρική τραγωδία στην ιστορία της χώρας.

9. Ο 17χρονος Πελέ κατακτά τον κόσμο (1958)

Όταν ο Πελέ ήταν δέκα ετών, υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι μια μέρα θα κατακτούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο για λογαριασμό της Βραζιλίας. Οκτώ χρόνια αργότερα έκανε πράξη τα λόγια του.

Ένας τραυματισμός στο γόνατο τον άφησε εκτός των δύο πρώτων αγώνων της διοργάνωσης στη Σουηδία, όμως από τη στιγμή που μπήκε στην ομάδα άλλαξε τα πάντα. Σκόραρε απέναντι στην Ουαλία, πέτυχε χατ-τρικ στον ημιτελικό με τη Γαλλία και στον τελικό απέναντι στους διοργανωτές χάρισε μια παράσταση που έμεινε στην ιστορία.

Το πρώτο του γκολ στον τελικό θεωρείται ακόμη και σήμερα ένα από τα ομορφότερα που έχουν σημειωθεί σε Μουντιάλ. Με εξαιρετική τεχνική, πέρασε την μπάλα πάνω από τον αμυντικό του και τελείωσε τη φάση με άψογο βολέ.

Στα 17 του χρόνια, ο Πελέ έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής όλων των εποχών, εγκαινιάζοντας μια από τις σπουδαιότερες καριέρες στην ιστορία του αθλητισμού.

8. Η γέννηση της «στροφής του Κρόιφ» (1974)

Η Ολλανδία του 1974 δεν κατέκτησε το τρόπαιο, αλλά άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο. Το «Ολικό Ποδόσφαιρο» του Ρίνους Μίχελς και η ιδιοφυΐα του Γιόχαν Κρόιφ δημιούργησαν μια ομάδα μπροστά από την εποχή της.

Στον αγώνα με τη Σουηδία, ο Κρόιφ πρόσφερε μία από τις πιο διάσημες ατομικές ενέργειες στην ιστορία του αθλήματος. Υποδεχόμενος μια δύσκολη μπαλιά κοντά στη γραμμή, προσποιήθηκε ότι θα κινηθεί προς μία κατεύθυνση, αλλά με μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης πέρασε την μπάλα πίσω από το πόδι στήριξης και άφησε τον αντίπαλό του ανήμπορο να αντιδράσει.

Η κίνηση έμεινε γνωστή ως «Cruyff Turn» και έκτοτε διδάσκεται σε κάθε γωνιά του ποδοσφαιρικού κόσμου.

7. Ο εφιάλτης του Ρονάλντο στον τελικό (1998)

Ο Ρονάλντο έφτασε στο Μουντιάλ της Γαλλίας ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη και η μεγαλύτερη απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα. Λίγες ώρες πριν από τον τελικό απέναντι στη Γαλλία, όμως, συνέβη κάτι που άλλαξε την πορεία της βραδιάς.

Αρχικά το όνομά του απουσίαζε από τη βασική ενδεκάδα της Βραζιλίας. Λίγο αργότερα επανεμφανίστηκε στο επίσημο φύλλο αγώνα, προκαλώντας σύγχυση και φήμες. Τα επόμενα χρόνια αποκαλύφθηκε ότι ο επιθετικός είχε υποστεί κρίση λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.

Παρότι αγωνίστηκε, δεν θύμιζε σε τίποτα τον εκρηκτικό ποδοσφαιριστή που είχε κυριαρχήσει στη διοργάνωση. Η Γαλλία επικράτησε με 3-0 και ο τελικός έμεινε στην ιστορία ως η χαμένη ευκαιρία του Βραζιλιάνου θρύλου.

Η λύτρωση θα ερχόταν τέσσερα χρόνια αργότερα, στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

6.Η κουτουλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι (2006)

Ο τελικός του Μουντιάλ 2006 προσέφερε μία από τις πιο απρόσμενες στιγμές που έχουν καταγραφεί σε κορυφαίο ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είχε ήδη ανοίξει το σκορ για τη Γαλλία με ένα αριστοτεχνικό πέναλτι τύπου «πανένκα». Στην παράταση, όμως, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση με τον Μάρκο Ματεράτσι, ο αρχηγός των «τρικολόρ» αντέδρασε βίαια, χτυπώντας τον Ιταλό με κεφαλιά στο στήθος. Η φάση δεν πέρασε απαρατήρητη και ο διαιτητής τον απέβαλε.

Η εικόνα του Ζιντάν να αποχωρεί για τελευταία φορά από ποδοσφαιρικό γήπεδο περνώντας δίπλα από το τρόπαιο που είχε κατακτήσει το 1998 αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά συμβολικά στιγμιότυπα στην ιστορία του θεσμού.

5. Ο Μέσι ολοκληρώνει το ποδοσφαιρικό του έπος (2022)

Για πολλά χρόνια το μοναδικό κενό στο βιογραφικό του Λιονέλ Μέσι ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο Κατάρ, ο Αργεντινός έγραψε τον ιδανικό επίλογο.

Ο τελικός απέναντι στη Γαλλία εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους αγώνες που έχουν διεξαχθεί ποτέ. Η Αργεντινή προηγήθηκε 2-0, ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε σχεδόν μόνος του, ο Μέσι έδωσε ξανά προβάδισμα στην παράταση και ο Γάλλος επιθετικός απάντησε εκ νέου με το τρίτο προσωπικό του γκολ.

Η διαδικασία των πέναλτι ανέδειξε τελικά νικήτρια την Αργεντινή, με τον Μέσι να σηκώνει το τρόπαιο που κυνηγούσε σε ολόκληρη την καριέρα του.

Η εικόνα του με το Κύπελλο στα χέρια θεωρείται ήδη μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Λιονέλ Μέσι φιλάει το τρόπαιο AP

4. «Νομίζουν ότι τελείωσε... τώρα τελείωσε» (1966)

Το μοναδικό Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας συνοδεύεται από μία από τις πιο διάσημες ατάκες στην ιστορία των αθλητικών μεταδόσεων.

Στον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Ο Τζεφ Χερστ σημείωσε το αμφιλεγόμενο γκολ που ακόμη συζητείται για το αν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή, πριν πετύχει και τρίτο τέρμα στις καθυστερήσεις.

Τότε ακούστηκε η ιστορική φράση του σχολιαστή Κένεθ Γουόλστενχολμ: «They think it's all over... it is now».

Η Αγγλία κατέκτησε τον μοναδικό παγκόσμιο τίτλο της και η συγκεκριμένη περιγραφή πέρασε για πάντα στη βρετανική ποπ κουλτούρα.

3. Βραζιλία – Γερμανία 1-7: Η βραδιά που έκλαψε και η μάνα του Πελέ (2014)

Κανένα αποτέλεσμα στην ιστορία των Μουντιάλ δεν προκάλεσε τόσο σοκ όσο ο ημιτελικός του 2014 στο Μπέλο Οριζόντε.

Η διοργανώτρια Βραζιλία, χωρίς τον τραυματία Νεϊμάρ και τον τιμωρημένο Τιάγκο Σίλβα, κατέρρευσε απέναντι στη Γερμανία. Μέσα σε έξι λεπτά δέχθηκε τέσσερα γκολ και βρέθηκε να χάνει 5-0 πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα.

Οι φίλαθλοι στις εξέδρες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν όσα συνέβαιναν μπροστά τους. Η τελική ήττα με 7-1 αποτέλεσε τη βαρύτερη στην ιστορία της Βραζιλίας και ένα από τα πιο απίθανα αποτελέσματα που γνώρισε ποτέ το άθλημα.

2. Οι δύο όψεις του Μαραντόνα (1986)

Στον προημιτελικό με την Αγγλία, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πρόσφερε δύο από τις πιο διάσημες στιγμές που έχουν υπάρξει ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Πρώτα σκόραρε με το χέρι, σε μια φάση που ο ίδιος αργότερα αποκάλεσε «Το Χέρι του Θεού». Το γκολ μέτρησε κανονικά και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, ο Αργεντινός δημιούργησε ένα αριστούργημα. Ξεκίνησε από το δικό του μισό γήπεδο, πέρασε διαδοχικά πέντε αντιπάλους και τον τερματοφύλακα πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το πρώτο γκολ δίχασε τον κόσμο. Το δεύτερο τον άφησε άφωνο. Μαζί συνθέτουν την πιο χαρακτηριστική αποτύπωση της ιδιοφυΐας και της αντιφατικής προσωπικότητας του Μαραντόνα.

1. Το γκολ που συμβολίζει το τέλειο ποδόσφαιρο (1970)

Για πολλούς αποτελεί το ωραιότερο γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Στον τελικό του 1970 απέναντι στην Ιταλία, η Βραζιλία είχε ήδη το πάνω χέρι. Ωστόσο, το τέταρτο γκολ της αναμέτρησης ξεπέρασε τα όρια ενός απλού τέρματος.

Η φάση ξεκίνησε από μια αλληλουχία εννέα πάσων, χαρακτηριστική της απόλυτης ομαδικής αρμονίας που χαρακτήριζε εκείνη τη σπουδαία ομάδα. Η μπάλα πέρασε από αρκετούς παίκτες, με τον Πελέ να αντιλαμβάνεται την κίνηση του Κάρλος Αλμπέρτο και να του στρώνει ιδανικά.

Ο αρχηγός της Βραζιλίας ήρθε με φόρα από πίσω και εξαπέλυσε ένα ασύλληπτο σουτ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ αυτό δεν συμβολίζει μόνο μια κατάκτηση τίτλου. Αποτελεί την απόλυτη έκφραση της ομορφιάς του ποδοσφαίρου: ομαδικότητα, φαντασία, τεχνική και δημιουργικότητα σε μία μοναδική φάση που εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς μισό αιώνα αργότερα.

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