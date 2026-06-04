Μία εβδομάδα μέχρι τον πρώτο αγώνα του φετινού Μουντιάλ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μόλις μία εβδομάδα έχει απομείνει μέχρι την έναρξη του φετινού Μουντιάλ και οπαδοί σε όλον τον κόσμο έχουν αρχίσει ήδη να ανυπομονούν.

O πρώτος αγώνας του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2026, στο ιστορικό γήπεδο Αζτέκα (Estadio Azteca) στην Πόλη του Μεξικού, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Ωστόσο, πέρα από την ανυπομονησία των οπαδών, το φετινό Μουντιάλ έχει σημαδευτεί και από τις διπλωματικές εντάσεις, τις τιμές των εισιτηρίων του αγώνα αλλά και των αεροπορικών.

Ο διαιτητής Ντανιέλε Ορσάτο μιλάει στον Αργεντινό Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αργεντινής και Κροατίας στο Στάδιο Λουσάιλ στο Λουσάιλ του Κατάρ, στις 13 Δεκεμβρίου 2022. AP/Αρχείου

Ακολουθούν τα βασικά πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για το φετινό Μουντιάλ:

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ομίλων

Πριν φτάσουμε στο διπλωματικό κομμάτι, ας δούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των ομίλων, το οποίο ξεκινάει στις 11 Ιουνίου με την αναμέτρηση του Μεξικού εναντίον της Νότιας Αφρικής και τελειώνει στις 28 Ιουνίου, με την παράλληλη αναμέτρηση της Αλγερίας με την Αυστρία και της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν οι νοκ-άουτ αγώνες με τη φάση των «32».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A

12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία, Group A

22:00 Καναδάς – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D

07:00 Αυστραλία – Τουρκία Group D

22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B

14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C

04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C

20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F

15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E

05:00 Σουηδία – Τυνησία Group F

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G

16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G

07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I

17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ / Βολιβία – Νορβηγία, Group I

04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Group K

23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L

18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K

07:00 Τσεχία – Νότια Αφρική, Group A

22:00 Ελβετία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A

07:00 Τουρκία – Παραγουάη, Group D

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D

20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C

04:00 Βραζιλία – Αϊτή, Group C

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F

20:00 Ολλανδία – Σουηδία, Group F

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η

22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G

22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G

20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J

23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία, Group I

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι

06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ

23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L

24 Ioυνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L

05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Group K

22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B

22:00 Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B

25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτί, Group C

01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α

04:00 Τσεχία – Μεξικό, Group Α

26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία Group F

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ, Group D

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D

22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία Group Ι

27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G

06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G

28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L

00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K

02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν, Group K

05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J

Τιμές εισιτηρίων

Ίσως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα του φετινού Μουντιάλ, είναι οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι τόσο υψηλές, που πολλοί οπαδοί προτιμούν να μην παρευρεθούν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Τα φθηνότερα εισιτήρια για τον αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, κοστίζουν περισσότερα από 1.000 δολάρια (851 ευρώ) το καθένα. Τα εισιτήρια για τους μεγαλύτερους αγώνες είναι ακόμη ακριβότερα, με μια θέση στον τελικό να κοστίζει 32.970 δολάρια (28.056 ευρώ).

Ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε τις τιμές, δηλώνοντας στη New York Post ότι «Ούτε εγώ θα τα πλήρωνα, για να είμαι ειλικρινής».

Αν αυτές οι τιμές σας φαίνονται εξωφρενικές, οι τιμές μεταπώλησης θα σας φανούν ακόμη πιο παράλογες. Η FIFA έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για όσους διαθέτουν εισιτήρια και θέλουν να τα πωλήσουν σε όποιον θεωρούν κατάλληλο. Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν καθορίζει τις τιμές, αλλά λαμβάνει προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.

Το στάδιο Arrowhead Stadium εν όψει των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της FIFA 2026 στο Κάνσας Σίτι AP

Αυτά τα εισιτήρια πωλούνται για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, χιλιάδες δολάρια. Για παράδειγμα, ένας κάτοχος ενός εισιτηρίου πουλάει την θέση του για το τελικό του Μουντιάλ, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του γηπέδου, για περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια. Και ενώ, ρεαλιστικά, κανείς δεν θα το αγοράσει, το συγκεκριμένο παράδειγμα δείχνει πόσο απρόσιτες είναι οι τιμές για τους περισσότερους οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Από την πλευρά της, η FIFA υπερασπίζεται σταθερά τη δομή τιμολόγησής της, υποστηρίζοντας ότι πρόσφερε εισιτήρια που ξεκινούσαν στα 60 δολάρια για κάθε αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του τελικού.

«Πρέπει να εξετάσουμε την αγορά. Βρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία η ψυχαγωγία είναι η πιο ανεπτυγμένη στον κόσμο, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Μίλκεν στην Καλιφόρνια.

Ωστόσο, όταν συνυπολογιστούν τα έξοδα των πτήσεων, των μετακινήσεων και των ξενοδοχείων, το φετινό τουρνουά είναι απρόσιτο για πολλούς ανθρώπους.

Η συμμετοχή του Ιράν

Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ο πόλεμος στο Ιράν και πώς αυτός θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμμετοχή της χώρας στο τουρνουά.

Αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχε κανένας τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του Ιράν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια για να συμμετάσχουν στους αγώνες του Μουντιάλ.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο ασαφής, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είναι ευπρόσδεκτο να συμμετάσχει στο τουρνουά, αλλά υπονόησε ότι «δεν θα ήταν κατάλληλο για την ζωή και την ασφάλεια των παικτών».

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν σε προπόνηση, στην Τεχεράνη, τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 AP

Η δήλωση αυτή ώθησε τον πρόεδρο της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, να συζητήσει με τη FIFA για να μεταφερθούν οι αγώνες της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το Ιράν θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή της ιρανικής ομάδας, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά στη διοργάνωση.

Έτσι, το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο και το Βέλγιο αυτό το καλοκαίρι, με δύο από τους αγώνες να διεξάγονται στο Λος Άντζελες και έναν ακόμη στο Σιάτλ.

Εάν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν τερματίσουν δεύτερες στους αντίστοιχους ομίλους τους, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους 16 του τουρνουά στο Ντάλας στις 3 Ιουλίου.

Ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών και των αθλητών

Πολλές και έντονες ανησυχίες έχουν εκφραστεί σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών και των αθλητών στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ειδικά όταν ληφθεί υπόψιν το πολιτικό κλίμα των χωρών που φιλοξενούν το τουρνουά, δηλαδή τις ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Κανάδας.

Πολλοί οπαδοί, παρακολουθώντας τις επιδρομές της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) και μαθαίνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ελέγξει τη δραστηριότητα των επισκεπτών στα social media, αποφάσισαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να ταξιδέψουν εκεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται πριν ξεκινήσουν πορεία προς τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που σκότωσε τη Renee Nicole Good στη Μινεάπολη. AP

Άλλοι οπαδοί μπορεί να μην έχουν καν την επιλογή, καθώς η ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ εμποδίζει 39 χώρες από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην απαγόρευση, συμπεριλαμβάνονται άτομα από την Αϊτή και το Ιράν, τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού. Ωστόσο, οι παίκτες, το προσωπικό και οι αξιωματούχοι από αυτές τις διαγωνιζόμενες χώρες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια στο Μεξικό, το οποίο θα φιλοξενήσει 13 αγώνες σε τρεις πόλεις αυτό το καλοκαίρι. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στη περιοχή της Γκουανταλαχάρα, η οποία θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες.

Οι ανησυχίες προέρχονται από τις συνέπειες της επιχείρησης που διεξήγαγαν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις τον Φεβρουάριο για τη σύλληψη του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Το συγκεκριμένο καρτέλ θεωρείται μια από τις «πιο ισχυρές και αδίστακτες εγκληματικές οργανώσεις» στο Μεξικό, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA). Ο «Ελ Μέντσο» τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο. Ο θάνατός του προκάλεσε χάος και κύματα βίας σε διάφορες περιοχές του Χαλίσκο, συμπεριλαμβανομένης της Γκουανταλαχάρα.

Οι χώρες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους

Υπάρχουν όμως πολλά να περιμένουμε για το φετινό Μουντιάλ, ειδικά όσον αφορά τις ομάδες και τους αθλητές που θα συμμετάσχουν.

Ο Ιούνιος θα είναι ένας σημαντικός μήνας για τις ομάδες που προετοιμάζονται για την έναρξη των αγώνων, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο για τις τέσσερις χώρες που κάνουν το ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ιορδανία, το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο και το Ουζμπεκιστάν θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη διοργάνωση, ένα επίτευγμα που διευκολύνθηκε από την απόφαση να επεκταθεί το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο στις 48 ομάδες για πρώτη φορά.

Όλοι οι πρωτοεμφανιζόμενοι έχουν κληρωθεί σε δύσκολους ομίλους, πράγμα που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουν μερικές από τις καλύτερες ομάδες και παίκτες στον κόσμο.

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιορδανίας AP

Η Ιορδανία, για παράδειγμα, θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αργεντινή στον τελευταίο αγώνα του Ομίλου J, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Λιονέλ Μέσι. Η ιορδανική ομάδα έχει παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ασίας το 2023, πριν ηττηθεί από το Κατάρ.

Την ίδια στιγμή, το Ουζμπεκιστάν κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Πορτογαλία και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Ουζμπέκοι έχουν ως προπονητή τον θρυλικό Ιταλό αμυντικό Φάμπιο Κανναβάρο, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ιταλία το 2006.

Ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει το δεύτερο γκολ της ομάδας του, κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα ποδοσφαίρου του Ομίλου F για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μεταξύ Ουγγαρίας και Πορτογαλίας, στο Puskas Arena της Βουδαπέστης, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. AP/Αρχείου

Εν τω μεταξύ, το Πράσινο Ακρωτήριο θα αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί του τουρνουά, την Ισπανία και τον Λαμίν Γιαμάλ. Η αφρικανική χώρα μπορεί να είναι αουτσάιντερ στην φάση των ομίλων, αλλά είχε εξαιρετική πορεία στα προκριματικά – με επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

Το Κουρασάο θα αντιμετωπίσει επίσης δύσκολες δοκιμασίες στον Όμιλο Ε, όπου θα αναμετρηθεί με ομάδες όπως η Γερμανία. Το νησί της Καραϊβικής έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε ποτέ, με πληθυσμό μόλις 156.000 κατοίκων. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί την απουσία των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού από τα προκριματικά, καθώς οι τρεις διοργανώτριες χώρες είχαν ήδη προκριθεί αυτόματα.

Παίκτες που αξίζει να παρακολουθήσετε

Υπάρχουν πολλοί παίκτες που αξίζει να παρακολουθήσετε στο φετινό Μουντιάλ.

Κορυφαίος μεταξύ αυτών είναι ο Ισπανός εξτρέμ Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη αυτήν την στιγμή, και πολλοί είναι ενθουσιασμένοι να δουν τον νεαρό να συμμετάσχει στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, υπήρχαν κάποιοι φόβοι ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί, αφού ο αστέρας της Μπαρτσελόνα υπέστη τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους μυς του τον Απρίλιο, κατά την διάρκεια ενός αγώνα.

Ωστόσο, ο Λουίς ντε λα Φουέντε, προπονητής της Εθνικής ομάδας της Ισπανίας, καθησύχασε τους οπαδούς λέγοντας ότι ο Γιαμάλ θα είναι έτοιμος να παίξει στο Μουντιάλ: «Η ανάρρωση του Λαμίν εξελίσσεται πολύ καλά. Θα είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο και για τον πρώτο αγώνα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται ξαπλωμένος στον αγωνιστικό χώρο, αφού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. AP

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλοί παίκτες που δεν θα μπορέσουν να παίξουν στο φετινό Μουντιάλ, λόγω των τραυματισμών τους, όπως ο Ολλανδός αστέρας Τσάβι Σίμονς και ο Γάλλος επιθετικός Ουγκό Εκιτικέ.

Η ομάδα των ΗΠΑ επλήγη επίσης από τον τραυματισμό του επιθετικού Πάτρικ Αγκιεμάνγκ, ο οποίος ήλπιζε να κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι. Ο 25χρονος αποκλείστηκε μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα τον Απρίλιο.

Παρ' όλα αυτά, πολλοί κορυφαίοι παίκτες θα συμμετάσχουν στο τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων των Νεϊμάρ, Μέσι και Ρονάλντο.

Διαβάστε επίσης