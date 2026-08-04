Σαν παλιοί φίλοι: Χαλαρή συνάντηση για αλεπού και αετό σε τραπέζι πικ νικ στην Αλάσκα - Βίντεο

Μία εικόνα που σίγουρα δεν βλέπει κανείς κάθε μέρα καταγράφηκε στην Ουναλάσκα της Αλάσκας, και ίσως μια ιδανική ιστορία για την επόμενη ταινία της Disney

Ανθή Κουρεντζή

Σαν παλιοί φίλοι: Χαλαρή συνάντηση για αλεπού και αετό σε τραπέζι πικ νικ στην Αλάσκα - Βίντεο
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία εικόνα που σίγουρα δεν βλέπει κανείς κάθε μέρα καταγράφηκε στην Ουναλάσκα της Αλάσκας, όταν ένας φαλακρός αετός και μία αλεπού εθεάθησαν να κάθονται χαλαροί σε ένα τραπέζι πικ νικ.

Η περιοχή αριθμεί μόλις περίπου 4.000 έως 5.000 κατοίκους, γεγονός που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν οι άνθρωποι εκεί είναι τελικά λιγότεροι από τους φαλακρούς αετούς.

Η Αλάσκα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό φαλακρών αετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον συνολικό αριθμό τους να υπολογίζεται σε περίπου 30.000.

Έτσι, οι κάτοικοι της Ουναλάσκα δεν θεωρούν ασυνήθιστο να βλέπουν φαλακρούς αετούς στην περιοχή. Αυτό που σίγουρα δεν συναντούν συχνά, όμως, είναι έναν από αυτούς να κάθεται δίπλα σε μια αλεπού χωρίς να δείχνει την παραμικρή επιθετική διάθεση.

Αν και οι αλεπούδες δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή των φαλακρών αετών για γεύμα, έχουν καταγραφεί σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αρπακτικά πουλιά επιτέθηκαν σε μικρές αλεπούδες, ιδιαίτερα σε νεαρά ζώα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, η αλεπού ήταν αρκετά μεγαλόσωμη και ο αετός δεν έδειχνε να εξετάζει καν το ενδεχόμενο επίθεσης. Τα δύο ζώα απλώς μοιράζονταν ήρεμα το ίδιο τραπέζι, αφήνοντας άφωνους τους ανθρώπους που κατέγραφαν τη σκηνή μέσα από το αυτοκίνητό τους.

Το ενδεχόμενο να επιτεθεί ο αετός σε μια τόσο μεγάλη αλεπού μοιάζει μάλλον απίθανο. Το πώς, όμως, τα δύο ζώα κατέληξαν να μοιάζουν με παλιούς φίλους παραμένει μυστήριο — και ίσως μια ιδανική ιστορία για την επόμενη ταινία της Disney.

Μέχρι τότε, το εντυπωσιακό βίντεο αρκεί για να αποδείξει ότι ακόμη και στη φύση μπορούν να υπάρξουν οι πιο απρόσμενες συμμαχίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου - SOS από τους αγρότες για κρασι, σιτηρά και λαχανικά

08:56LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο φαρμακερός "λογαριασμός" για τη λήξη της συνεργασίας της

08:52LIFESTYLE

Είσαι το ταίρι μου: «Στέλλα» και «Σωτήρης» αναβίωσαν το εμβληματικό φινάλε 24 χρόνια μετά - Βίντεο

08:39WHAT THE FACT

Σαν παλιοί φίλοι: Χαλαρή συνάντηση για αλεπού και αετό σε τραπέζι πικ νικ στην Αλάσκα - Βίντεο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 12 μεγάλες πυρκαγιές σε 9 χρόνια, 700.000 στρέμματα έχουν καεί - Η φετινή στην Αττικοβοιωτία έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα μ' αυτήν του 2009

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Το κυνήγι του «αόρατου Αγιατολάχ»: Οι 3 θεωρίες για το πού βρίσκεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και το «σύστημα Οσάμα μπιν Λάντεν»

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνοθέτησε καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar για να γλιτώσει τις δόσεις – Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν σε Ξηρονομή και Πόρτο Γερμενό

07:48WHAT THE FACT

Ο Αρμαγεδδών είχε δίκιο: Πώς οι προσομοιώσεις ανατρέπουν το τρελό σενάριο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: «Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό» - Οι 12 φορές που απείλησε την Τεχεράνη και υποχώρησε

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα καμένα σήμερα ο Ανδρουλάκης, ανεβάζει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

07:32ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Τι συμβαίνει με τα μελτέμια στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το delivery σκοτώνει το «έξω» – Eκρηκτική άνοδος των παραγγελιών, 14.000 διανομείς μόνο το efood

07:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα αναπάντητα ερωτήματα πριν από την απόφαση του Συμβουλίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει» - Συγκινούν οι δηλώσεις για τους νεκρούς του Bell 214

06:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο Μητσοτάκη στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

06:52LIFESTYLE

Τα «βαριά» ονόματα των τηλεοπτικών σειρών

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

07:32ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Τι συμβαίνει με τα μελτέμια στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το delivery σκοτώνει το «έξω» – Eκρηκτική άνοδος των παραγγελιών, 14.000 διανομείς μόνο το efood

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει» - Συγκινούν οι δηλώσεις για τους νεκρούς του Bell 214

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 12 μεγάλες πυρκαγιές σε 9 χρόνια, 700.000 στρέμματα έχουν καεί - Η φετινή στην Αττικοβοιωτία έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα μ' αυτήν του 2009

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα αναπάντητα ερωτήματα πριν από την απόφαση του Συμβουλίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια προσπάθεια στην Ψάθα – Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στα μέτωπα της δυτικής Αττικής

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ