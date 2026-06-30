Το απίστευτο ταξίδι του Φέλιξ του αετού: Ξεκίνησε από την Σερβία και αιχμαλωτίστηκε στη Συρία

Το ταξίδι του Φέλιξ του αυτοκρατορικού αετού μοιάζει περισσότερο με σενάριο ταινίας του Χόλιγουντ, παρά με περιπέτεια ενός άγριου ζώου.

Η ιστορία του Φέλιξ, ο οποίος είναι μόλις ενός έτους, ξεκίνησε από την Σερβία τον Αύγουστο του 2025, όταν ξεκίνησε την αποδημητική του πτήση προς την Μέση Ανατολή, όπου αιχμαλωτίστηκε από λαθροθήρες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον πουλήσουν παράνομα στην Συρία, πριν τελικά διασωθεί.

Ενώ ο Φέλιξ επέστρεψε ασφαλής στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα, η δοκιμασία που πέρασε ανέδειξε τόσο την ευρέως διαδεδομένη πρακτική του παράνομου εμπορίου ζώων, όσο και τον αδιάκοπο αγώνα των οργανώσεων προστασίας των ζώων για την καταπολέμησή της.

«Η κατάσταση επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο, εποχή με την εποχή, μέρα με τη μέρα», δήλωσε στο Associated Press ο Μισέλ Σαουάν, επικεφαλής της Ένωσης για τα Αποδημητικά Πτηνά του Λιβάνου, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του Φέλιξ. «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία».

Ο Φέλιξ, ο αυτοκρατορικός αετός AP

Ο Φέλιξ πέταξε χιλιάδες μίλια πριν πιαστεί στη Συρία

Οι αυτοκρατορικοί αετοί γνωστοί στην Ελλάδα και ως βασιλαετοί είναι αρπακτικά πτηνά με το άνοιγμα των φτερών τους να φτάνει τα 2 μέτρα. Στην Σερβία, υπήρχαν μόλις ένα αρσενικό και ένα θηλυκό αυτού του προστατευόμενου είδους, αλλά χάρη στον Οργανισμό Προστασία και Μελέτη των Πουλιών της χώρας (BPSSS), αυτά τα όμορφα πτηνά έχουν ανακάμψει από το χείλος της εξαφάνισης.

Ο Φέλιξ ξεκίνησε το ταξίδι του τον περασμένο Αύγουστο, αφού ειδικοί του τοποθέτησαν ένα μικρό σακίδιο με έναν πομπό GPS στην πλάτη του, όπως δήλωσε ο Ούρος Στοϊλίκοβιτς, ο οποίος εργάζεται στον οργανισμό.

«Αρχικά, όλα φαινόταν φυσιολογικά», είπε ο Στοϊλίκοβιτς. «Δεν φανταζόμασταν ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά στη συνέχεια».

Ξεκινώντας από την Σερβία, ο Φέλιξ κατευθύνθηκε νοτιοανατολικά, διασχίζοντας τα Σκόπια, την Ελλάδα και την Τουρκία και το σήμα εντοπισμού του χάθηκε στα τέλη του Οκτωβρίου στη Συρία.

«Ελπίζαμε ότι αυτό οφειλόταν σε κάποιο πρόβλημα με τον πομπό ή κάτι τέτοιο», είπε ο Στοϊλίκοβιτς.

Το ταξίδι που έκανε ο Φέλιξ AP

Εβδομάδες αργότερα, ο Μισέλ Σαουάν ενημέρωσε τον Στοϊλίκοβιτς ότι ο Φέλιξ είχε βγει προς πώληση στην Συρία αφού είχε παγιδευτεί από λαθροθήρες, οι οποίοι πιάνουν μεταναστευτικά πουλιά τοποθετώντας νερό στην έρημο, πυροβολώντας τα ή ακόμη και κυνηγώντας τα με μοτοσικλέτες.

«Όταν ο Φέλιξ πιάστηκε, η είδηση μεταδόθηκε σαν φωτιά σε πολλές ομάδες στο WhatsApp που ασχολούνται με την παράνομη πώληση άγριων πτηνών που έχουν παγιδευτεί στη Συρία», είπε ο Σαουάν. «Άρχισα να τηλεφωνώ σε άτομα που γνωρίζω στη Συρία και έτσι καταφέραμε να εντοπίσουμε τον Φέλιξ».

Ο Σαουάν δεν σκόπευε να δώσει χρήματα στους λαθρέμπορους για να αγοράσει τον Φέλιξ, αλλά δεν ήταν ακόμη έτοιμος να τα παρατήσει.

Από τους λαθρέμπορους σε ένα αεροσκάφος του σερβικού στρατού

Αρχικά, ο Φέλιξ πωλήθηκε σε έναν αγοραστή στο Λίβανο και στην συνέχεια μεταπωλήθηκε σε έναν άλλον στη Συρία, πριν ο Σαουάν καταφέρει να τον ανακτήσει μέσω ενός δικτύου συνεργατών του.

«Η μεταφορά του Φέλιξ από τον Λίβανο εμποδίστηκε από την ένταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω του πολέμου, αλλά και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες», είπε.

Τελικά, μια ομάδα προσφύγων μετέφερε τον Φέλιξ μέσα σε ένα σακί για πατάτες, περνώντας τον ποταμό Ναχρ αλ-Καμπίρ στα βόρεια σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου και έφτασε στον Σαουάν. «Ήταν τρελό», είπε ο ίδιος.

Αφού πλέον ήταν ασφαλής στο καταφύγιο πτηνών του Σαουάν στη Βηρυτό, ο Φέλιξ έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του, ένα εγχείρημα που κατέστη πρακτικά αδύνατο μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Φέλιξ, ο αυτοκρατορικός αετός AP

Έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ο σερβικός στρατός κατάφερε να παραλάβει τον Φέλιξ μέσω των στρατιωτών του που υπηρετούσαν σε ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στο Λίβανο.

Τελικά, στις 22 Ιουνίου, ο Φέλιξ επέστρεψε στη Σερβία με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο.

Ο Φέλιξ βρίσκεται τώρα σε έναν ζωολογικό κήπο στη βόρεια Σερβία, όπου πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα για 21 ημέρες. Εμπειρογνώμονες από τον Οργανισμό Προστασίας και Μελέτης των Πουλιών της χώρας αναφέρουν ότι ο αετός θα εξοπλιστεί με νέο πομπό GPS πριν απελευθερωθεί ξανά.

«Ο Φέλιξ έκανε ένα μεγάλο ταξίδι και επέστρεψε στο σημείο από όπου ξεκίνησε», είπε αστειευόμενος ο Στοϊλίκοβιτς. «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βαρεθεί εδώ».