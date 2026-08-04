Είσαι το ταίρι μου: Σταυροπούλου και Γεωργούλης αναβίωσαν το εμβληματικό φινάλε 24 χρόνια μετά

Snapshot Ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσαν την εμβληματική σκηνή του φινάλε της σειράς «Είσαι το ταίρι μου» μετά από 24 χρόνια.

Στο χιουμοριστικό βίντεο, οι δύο ηθοποιοί αντάλλαξαν τους ρόλους τους, προσδίδοντας χιούμορ στην αναπαράσταση.

Η σκηνή περιλάμβανε διάλογο με τα λόγια των χαρακτήρων Στέλλα και Σωτήρης από το τελευταίο επεισόδιο της σειράς.

Η ανάρτηση προκάλεσε συγκίνηση και θετικά σχόλια από τους θαυμαστές, που εξέφρασαν την αγάπη τους για το τηλεοπτικό ζευγάρι.

Ο Αλέξης Γεωργούλης χρησιμοποίησε το hashtag #eisaitotairimou για να συνοδεύσει το βίντεο. Snapshot powered by AI

Μία μοναδική στιγμή χάρισαν στους διαδικτυακούς τους φίλους ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου. Η «Στέλλα» και ο «Σωτήρης» του «Είσαι το Ταίρι μου», ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής τηλεόρασης, αναβίωσαν, έπειτα από 24 χρόνια, την εμβληματική σκηνή από το φινάλε της σειράς, ξυπνώντας έντονες αναμνήσεις στους τηλεθεατές.

Στο χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσαν, οι δυο τους έκαναν μια βραδινή βόλτα με μηχανή, αναπαριστώντας τη χαρακτηριστική σκηνή του τελευταίου επεισοδίου. Ωστόσο, έδωσαν τη δική τους πινελιά, αλλάζοντας για λίγο τους ρόλους, αφού ο Αλέξης Γεωργούλης είπε τα λόγια της Στέλλας και η Βίκυ Σταυροπούλου εκείνα του Σωτήρη, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους followers τους.

Αλέξης Γεωργούλης: «Να σταματήσω, δε θα οδηγήσω άλλο.»

Βίκυ Σταυροπούλου: «Σκάσε και κοίτα μπροστά σου.»

Αλέξης Γεωργούλης: «Θέλω να μου το πεις.»

Βίκυ Σταυροπούλου: «Σ’ αγαπώ.»

Ο Αλέξης Γεωργούλης συνόδευσε την ανάρτησή του με το hashtag #eisaitotairimou.

Οι θαυμαστές δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους βλέποντας ξανά μαζί το τηλεοπτικό δίδυμο που αγαπήθηκε όσο λίγα. «Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό μας ζευγάρι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν: «Στέλλα και Σωτήρης», «Μας θυμίσατε υπέροχες στιγμές» και «Κάποιες αγάπες δεν ξεχνιούνται ποτέ», γεμίζοντας την ανάρτηση με καρδιές και θετικά μηνύματα.

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