Βίκυ Σταυροπούλου: Η ανάρτηση και τα τρυφερά λόγια για τον γάμο της κόρης της

Snapshot Η Βίκυ Σταυροπούλου εξέφρασε δημόσια τη συγκίνησή της για τον γάμο της κόρης της, Δανάης Μπάρκα, με τον Φάνη Μπότση στη Μάνη.

Η ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφία από το γάμο στον λογαριασμό της στο Instagram, απεικονίζοντας το μαγευτικό σκηνικό του μυστηρίου.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Σταυροπούλου ευχήθηκε μια ζωή γεμάτη αγάπη και φως για το νέο ζευγάρι.

Ο γάμος έγινε παρουσία συγγενών και στενών φίλων σε ένα ξωκλήσι στη Μάνη κατά τη δύση του ήλιου. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες μετά τον ονειρικό γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση στη Μάνη, η Βίκυ Σταυροπούλου θέλησε να εκφράσει δημόσια τη βαθιά συγκίνησή της για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή της κόρης της.

Η ηθοποιός, έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς την με φωτογραφία από το μυστήριο. Το μαγευτικό σκηνικό στη Μάνη, όπου το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης παρουσία συγγενών και στενών φίλων, αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε.

Στη λεζάντα, η Βίκυ Σταυροπούλου έγραψε: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για την Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούργια ζωή που εύχομα να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους!!!».

https://www.instagram.com/p/DZj2h3LIegA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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