Δανάη Μπάρκα: Με μία φωτογραφία αποκάλυψε ότι παντρεύεται

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά! Και στην περίπτωση της Δανάης Μπάρκα αποδεικνύεται σοφή η εν λόγω ρήση… Η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε ότι παντρεύεται με τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση, μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram.

Με αφορμή τη θεατρική πρεμιέρα της παράστασης «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα» στην Θεσσαλονίκη, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram φορώντας μπλουζάκι το οποίο έγραφε: «In my bride era, but tonight we have a premiera».

Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια άρχισαν να πέφτουν βροχή, με το ευχάριστο γεγονός να τραβά το ενδιαφέρον.

«Οι προετοιμασίες είναι τρελές! Θα γίνει τριήμερο γλέντι, 12, 13 και 14 Ιουνίου στη Μεσσηνιακή Μάνη, που έχουν ένα καταπληκτικό συγκρότημα η Βίκυ Σταυροπούλου και η Δανάη Μπάρκα, είναι φανταστικό το μέρος. Έχει ένα εκκλησάκι που πας με τα πόδια, εκεί θα γίνει ο γάμος και θα κατέβουν μετά οι καλεσμένοι με τα πόδια στο ξενοδοχείο. Τρία πάρτι, pre wedding και after wedding. Τρία φορέματα ράβει η Δανάη για να είναι εντυπωσιακή για όλες τις μέρες.

Και μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει και ζωντανή ορχήστρα και θα τραγουδήσουν κάποιοι καλεσμένοι με κορυφαία την Δέσποινα Βανδή. Τα δε φορέματα θα τα κάνουν οι MI - RO, με τους οποίους έχει πολύ καλή προσωπική σχέση η Δανάη, και τα τρία φορέματα, το ένα θα είναι το νυφικό. Λαμπεροί καλεσμένοι. Να σας πω όμως και το άλλο, η Δανάη για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά, αποχώρησε από τη παράσταση, δεν θα συμμετέχει τελικά στην παράσταση το καλοκαίρι του Άλσους “Του αγοριού απέναντι”. Πήγε και το είπε στους συναδέλφους της και τη θέση της την πήρε η Κατερίνα Ζαρίφη», αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης στο «Πρωινό» πριν από λίγα 24ωρα.

