Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Το φαινόμενο θα κορυφωθεί τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πανσέληνος του Ιουνίου 2026 γνωστή ως «Φεγγάρι της Φράουλας», θα κορυφωθεί στις 30 Ιουνίου στις 02:56 ώρα Ελλάδας.
  • Το όνομα «Φεγγάρι της Φράουλας» προέρχεται από παραδόσεις ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με τη συγκομιδή της άγριας φράουλας.
  • Το φεγγάρι δεν αλλάζει πραγματικό χρώμα, αλλά μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί ή κόκκινο όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα λόγω της ατμόσφαιρας της Γης.
  • Η πανσέληνος αυτή έχει και άλλα ονόματα, όπως «Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού», «Ζεστό Φεγγάρι» και «Φεγγάρι του Υδρόμελου».
  • Περίπου κάθε είκοσι χρόνια, η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο ουράνιο θέαμα.
Snapshot powered by AI

Πλησιάζει η πανσέληνος του Ιουνίου, έχοντας προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον όσων αγαπούν την αστροπαρατήρηση και τη φωτογραφία. Το φαινόμενο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026 (στις 02:56 ώρα Ελλάδας), όταν το φεγγάρι θα λουστεί ολόκληρο από το φως του Ήλιου.

Πώς προέκυψε το όνομα

Αν και ο όρος «Φεγγάρι της Φράουλας» ακούγεται ρομαντικός, η Σελήνη δεν θα γίνει ροζ ή κόκκινη. Το όνομα αυτό δεν περιγράφει το χρώμα της, αλλά προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής (όπως οι Αλγκόνκιν και οι Λακότα). Οι φυλές αυτές χρησιμοποιούσαν το φεγγάρι σαν ημερολόγιο για τις αγροτικές τους εργασίες:

  • Η συγκεκριμένη πανσέληνος έδειχνε ότι είχε έρθει η ώρα για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας.

  • Συνδεόταν άμεσα με την καρποφορία της φύσης και την αρχή μιας πολύ παραγωγικής εποχής.

Το χρώμα και άλλες ονομασίες

Παρόλο που το φεγγάρι δεν αλλάζει πραγματικό χρώμα, μπορεί να μας φανεί πορτοκαλί ή ελαφρώς κοκκινωπό όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως του περνά μέσα από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης.

Ανάλογα με την περιοχή και τα έθιμα, η πανσέληνος αυτή έχει και άλλα ονόματα, όπως:

  • «Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού»

  • «Ζεστό Φεγγάρι»

  • «Φεγγάρι του Υδρόμελου»

Μια σπάνια σύμπτωση

Κάθε περίπου είκοσι χρόνια, η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Όταν συμβαίνει αυτό, το γεμάτο φεγγάρι φωτίζει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, προσφέροντας ένα ακόμα πιο μαγικό θέαμα στον ουρανό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48LIFESTYLE

Η Tyra Banks μηνύει το Netflix για συκοφαντική δυσφήμηση για ντοκιμαντέρ σχετικά με το America’s Next Top Model

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρκιζα συνεχίζεται το ελληνικό tour του ιδρυτή του WhatsApp – Κατέπλευσε το εντυπωσιακό Moonrise

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Αυτός είναι ο 25χρονος Τούρκος που έπεσε νεκρός από πέντε πυροβολισμούς

17:34LIFESTYLE

«Κυριακή με την Ξένια»: Το νέο story της Κατερίνας Καινούργιου με την κόρη της

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ο μικρός Γιάννης πέθανε μετά από έξι χρόνια γενναίας μάχης με τον καρκίνο - Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

17:26ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Πρόταση των Σέλτικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τις 18 Ιουνίου - Τι πρέπει να περιέχει

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Οι πολίτες λένε «όχι» στο όριο των 10 εκατομμυρίων για τον πληθυσμό της χώρας

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε βλήμα όλμου δίπλα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο κατά την διάρκεια εργασιών

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb: Καθαρίζουν τα οικόπεδα αλλά αφήνουν την «καύσιμη ύλη» - 350.000 δηλώσεις

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

16:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παράδοξο της αγοράς εργασίας: Δημιουργούνται θέσεις, αλλά οι υποψήφιοι δεν βρίσκουν δουλειά

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Γλυφάδα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι - Τραυματίστηκε 16χρονος

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο - «Άρπαξαν» χρυσαφικά αξίας 3.200 ευρώ

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην «αστέρας» του NFL, Άλντον Σμιθ – Ήταν μόλις 36 ετών

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι πιστεύουν οι ναρκισσιστές για τις αναρτήσεις τους στα social media

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άκουσε ότι προφυλακίζεται και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβάρδισε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σε αντίποινα 

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το χημικό εργοστάσιο «Αζότ» στη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Τσεχία: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τις 18 Ιουνίου - Τι πρέπει να περιέχει

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb: Καθαρίζουν τα οικόπεδα αλλά αφήνουν την «καύσιμη ύλη» - 350.000 δηλώσεις

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια περίπτωση στην Πάτρα: Μητέρα γέννησε έξι φορές με καισαρική

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ο μικρός Γιάννης πέθανε μετά από έξι χρόνια γενναίας μάχης με τον καρκίνο - Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

14:27LIFESTYLE

Αμηχανία μπροστά στις κάμερες: Το τρυφερό χειροφίλημα του Τομ Κρουζ στη Βικτόρια Μπέκαμ

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άκουσε ότι προφυλακίζεται και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Αυτός είναι ο 25χρονος Τούρκος που έπεσε νεκρός από πέντε πυροβολισμούς

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο διάσημος ορειβάτης με το παρατσούκλι «Spider-Man» έπεσε από ηφαιστειακό κρατήρα και σκοτώθηκε

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ