Κωνσταντίνος Αργυρός: Αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο με το «Αθήνα μου»

Snapshot Ένα βίντεο από εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κρήτη έγινε viral, δείχνοντας ένα μικρό αγόρι να χορεύει ζεϊμπέκικο με το τραγούδι «Αθήνα μου».

Το αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ενώ ο Αργυρός του τραγούδησε και του χειροκρότησε.

Το τραγούδι «Αθήνα μου» έχει ιδιαίτερη σημασία για το παιδί, καθώς ήταν η αφορμή να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να ξεκινήσει χορό.

Η γυναίκα που δημοσίευσε το βίντεο τόνισε τον συγκινητικό χαρακτήρα της στιγμής, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως ρεαλισμό που ξεπερνά το όνειρο. Snapshot powered by AI

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κρήτη, στο οποίο φαίνεται ένα μικρό αγόρι να ανεβαίνει στη σκηνή και να χορεύει ζεϊμπέκικο με το κομμάτι «Αθήνα μου».

Τόσο στο TikTok, όσο και στο Instagram ο κόσμος θαύμασε το παιδί για τον τρόπο που χόρεψε, ενώ η γυναίκα που κοινοποίησε το βίντεο, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για το παιδί, καθώς ήταν ένα από εκείνα που τον έκαναν από πολύ μικρό να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να θελήσει να ξεκινήσει χορό.

«Αυτό το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία» έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της. «Ο Νικόλας χόρευε την “Αθήνα μου” από πολύ μικρός. Ήταν ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να μου ζητήσει να ξεκινήσει χορό. Και ποιος να μας έλεγε τότε πως θα ερχόταν η στιγμή που θα το χόρευε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδάει και να του χτυπάει παλαμάκια. Από εκείνες τις στιγμές που η πραγματικότητα γίνεται λίγο πιο όμορφη κι από το όνειρο. Νικόλα μου, πόσο σε καμαρώνω», έγραψε στη δημοσίευση.

Δείτε το βίντεο

https://www.instagram.com/reel/DcBYxcNAKzC/

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