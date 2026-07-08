Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασαν τον 1 μήνα από την γέννηση της κόρης τους

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους βιώνουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, αφού εδώ και ένα μήνα η οικογένειά τους μεγάλωσε φέρνοντας στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους Μιράντα.

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου η μικρή Μιράντα έγινε 1 μηνός και η μητέρα της τίμησε την επέτειο με μία τούρτα που αναγράφει τον αριθμό 1. Στην ανάρτησή της στα social media η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία γλυκιά φωτογραφία όπου φαίνεται η τούρτα και δίπλα η κορούλα της, κρύβοντας, φυσικά, το πρόσωπό της, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε τη μαμά Αλεξάνδρα να αγκαλιάζει τρυφερά την μικρή Μιράντα.

«One month of loving you baby Mir», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα, δηλαδή «Ένας μήνας που σε αγαπάμε, μικρή μου Μιράντα», επιλέγοντας έναν τρυφερό και λιτό τρόπο για να εκφράσει όσα άλλαξαν στη ζωή της από τη στιγμή που κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της

https://www.instagram.com/p/DaiWeK4jfn-/

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