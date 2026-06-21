Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν οι άγγελοί μας

Η Αλεξάνδρα Νίκα προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση, με αφορμή την Γιορτή του Πατέρα, σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου εκφράζοντας δημόσια τις ευχές της στον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η επιχειρηματίας ανήρτησε σε Instagram Story ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από μία καλοκαιρινή στιγμή του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο του, Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα συνόδευσε την φωτογραφία με ένα σύντομο αλλά τρυφερό κείμενο για τον αγαπημένο της, αποκαλώντας τον τον καλύτερο πατέρα που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά τους.

«Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα στον καλύτερο πατέρα που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας», έγραψε η επιχειρηματίας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν πριν δύο εβδομάδες γονείς για δεύτερη φορά, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη τους, η οποία θα πάρει το όνομα της μητέρας της Αλεξάνδρας, Μιράντα.

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