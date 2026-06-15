Αλεξάνδρα Νίκα: Η ανάρτηση για τη νεογέννητη κόρη της και το εντυπωσιακό δώρο που δέχτηκε

Snapshot Η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο στις 11 Ιουνίου 2026 και αφιερώθηκε στη φροντίδα της νεογέννητης κόρης και του μεγαλύτερου γιου της, Βασίλη.

Στις 15 Ιουνίου 2026, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στο Instagram μια ανάρτηση με τα δώρα που έλαβε για τη νεογέννητη κόρη της από τη σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη.

Τα δώρα περιελάμβαναν μικροσκοπικά φορέματα με ροζ φιόγκους, τα οποία η Αλεξάνδρα Νίκα χαρακτήρισε όμορφα και γεμάτα αγάπη. Snapshot powered by AI

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η 26χρονη σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και από εκείνη τη στιγμή το ζευγάρι ζει στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και επέστρεψε στο σπίτι, όπου αφοσιώθηκε στη φροντίδα της νεογέννητης κόρης της αλλά και του μεγαλύτερου γιου της, Βασίλη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, παρουσιάζοντας τα πανέμορφα φορεματάκια που δώρισε στη νεογέννητη η γνωστή σχεδιάστρια Σίλια Κριθαριώτη.

«Ροζ φιόγκοι, μικροσκοπικά φορέματα και τόση αγάπη. Ευχαριστώ Σίλια Κριθαριώτη για αυτά τα όμορφα δώρα για το κοριτσάκι μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα βίντεο με τα χαριτωμένα ρουχαλάκια που έλαβε ως δώρο.

https://www.instagram.com/reel/DZmZdkMtVb1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης