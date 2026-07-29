Εύβοια: Συνελήφθη άνδρας για φωτιά δίπλα σε σπίτια

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην Εύβοια, για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης δίπλα σε σπίτια στην περιοχή Κοτρώνι στο Δήμο Ερέτριας.

Σύμφωνα με το evia online, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές της ΕΣΔΔΕ που πρόλαβαν και έσβησαν την φωτιά πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο 77χρονος που συνελήφθη προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου. Συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

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